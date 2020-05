La ciencia y el Covid-19

“Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación ructífera que revela verdades de gran valor”.- Isaac Asimov





El Covid-19 se ha configurado desde su aparición hace algunos meses en uno de los desafíos más complejos para la vida en sociedad y, por supuesto, también para la vida de cada individuo en cuanto tal.

Tomó por sorpresa a muchos sectores de la humanidad, cambiando no sólo sus hábitos y costumbres sino restringiendo algunas de sus libertades. Pero dentro de todo ello, la vida y la protección de la salud de casi ocho mil millones de personas están de por medio. Y como no podía ser de otra manera: La ciencia en general y, por ejemplo, la medicina en particular, se han convertido en los brazos generadores de respuestas para paliar esta novísima enfermedad, no sin las complicaciones que entraña el enfrentamiento con un enemigo biológico desconocido, poderoso por esa misma circunstancia.

La lucha incansable en pos de hallar una vacuna es uno de los grandes asuntos científicos y médicos en la actualidad, al punto de convertirse en una especie de carrera a nivel mundial; la biotecnológica Gilead Sciences, así como Pfizer Inc. -ambas estadounidenses- y la alemana BioNTech han tenido algunos avances en su fase de pruebas; Rusia también ha informado del exitoso desarrollo de una vacuna preclínica.

Científicos chinos, por otro lado, han revelado la elaboración de una vacuna inactiva en la etapa de ensayos clínicos; igualmente, en horas recientes el gobierno de Israel anunció que tiene un anticuerpo o vacuna pasiva contra el nuevo coronavirus, mismo que al parecer lo neutraliza en el organismo humano.

Es loable este tipo de esfuerzos, sin dejar de tener en cuenta los intereses políticos y económicos que estarán de por medio cuando se tenga una cura efectiva contra el Covid-19. Sin embargo, es preciso que desde otros ámbitos de la ciencia, y no sólo las ciencias naturales, se lleven a cabo trabajos comprometidos con lo que sucederá una vez que pase el estado de emergencia. Queda claro que la vida no será igual después del confinamiento, por lo que todas las ramas de la ciencia tienen mucho que aportar para entender el mundo desde hoy y en clave de futuro. Las ciencias exactas y las ciencias sociales tienen mucho qué decir en estas nuevas cosmovisiones y concepciones planetarias.

La ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación en épocas de pandemia son igualmente, y en su conjunto, un asunto de responsabilidad social. Potenciarlas requiere de una auténtica estrategia colectiva articulada desde todos los órdenes gubernamentales pero con una participación efectiva de la sociedad civil, sin prescindir en ningún momento de los principales actores: La comunidad científica e investigativa, y en casos como los del Covid-19, el personal de salud y las personas que desafortunadamente se han contagiado del virus -habiendo vivido para contarlo- o han sufrido sus consecuencias de manera directa o indirecta.

De lo que se trata, a final de cuentas, es de crear una plataforma multidisciplinaria, diversificada y cooperativa con escala global, de tal forma que en los cuatro asuntos referenciados con anterioridad -ciencia, tecnología, investigación e innovación- se halle la palanca del porvenir cercano.

La contingencia sanitaria constata la importancia de la ciencia, así como el requerimiento ineludible de reivindicarla en tanta herramienta de transformación social y solución a algunas de las problemáticas más apremiantes de los momentos presentes. Financiarla y salvaguardarla es una labor compartida, pero evidentemente debe haber una voluntad política a prueba de fuego para salir avante de instantes críticos como los que nos ha tocado vivir.

Los gobiernos de los estados nacionales y la comunidad internacional tienen el deber jurídico, político y moral de hacer todo lo que esté en sus manos para que la gran máquina de la ciencia esté siempre aceitada, señalando que su principal combustible, desde luego, será el cúmulo de recursos públicos que dediquen a este trascendente motor del desarrollo, así como las vías para la participación de la iniciativa privada.

Como hemos venido reiterando en distintas ocasiones en estas mismas páginas editoriales, los tiempos de crisis deben ser también tiempos de oportunidades en todos los ámbitos de la vida colectiva. Sin ciencia, digámoslo así con todos sus letras, no habrá alternativas de supervivencia ni en esta pandemia ni en las que vienen. Eso es ni más ni menos lo que se encuentra en la palestra.

Como anotación final, es oportuno señalar que en la lucha contra el coronavirus no puede quedar de lado la perspectiva de derechos humanos y de bioética como en cualquier situación donde la ciencia es un interviniente central. Si ya de entrada algunas de nuestras libertades están limitadas, es un imperativo que la dignidad no sea tomada como un juego. Aún en coyunturas fuera de lo normal, no olvidemos que es lo más valioso que tenemos.