La concentración intocable

Desbocada y estimulada con la algarabía infernal de sus propios ladridos, la derecha se concentró contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensando que bajo dicha ofensiva podrían blindar a sus líderes morales, que después de haber ocupado la silla presidencial, ahora están embarrados hasta la médula del narco.

Y que más temprano que tarde habrán de correr la misma suerte que el intocable Genaro García Luna, que sin duda fue la fuente donde se inspiró la derecha para crear la ridícula frase: ¡Mi voto no se toca¡

Si piensan que las concentraciones les ayudarán a desviar la atención de tan tremendo golpe, están muy equivocados, porque en honor a la verdad, García Luna se llevó entre los pies a la derecha y que en respuesta para desahogarse del agravio, ésta se placea defendiendo al INE, el cual al ver el derrumbe que les provocara el policía narcotraficante, suplica a sus compadres que ya no lo defiendan.

Y lo peor que los acontecimientos no acabarán ahí, porque las atrocidades cometidas por los presidentes panistas no deben formar parte de la impunidad. Porque dejaron muchos hoyos negros. Su usurpación se convirtió en la docena trágica y que ahora con lo de la cantaleta barata de “mi voto no se toca”, quieren regresar al poder lo que de momento es imposible.

Por eso el ardor de la derecha es muy evidente. Le hierve la sangre y el estómago se le hace nudos. No ha dejado ni un momento en su propósito de golpear al gobierno del presidente López Obrador y aprovecha sus concentraciones desvergonzadas, para declararse la defensora de los grandes legados de la corrupción y desde ahí exigir a la suprema corte que los rescate.

Esa oposición enloquecida, antes se componía solamente de los adversarios políticos, pero ahora ya albergaron a los empresarios, a los expresidentes y a los narcotraficantes, donde ahora todos se identifican con el mismo modito de andar y por ende con las mismas formas de robar y no existe la mínima diferencia que los distinga, porque todos a cual más.

Los impresentables e innombrables pero iguales, creían que se rotarían el poder para siempre, en una patética emulación de demócratas y republicanos. Así era su alternancia de toma y daca. Así lo planeo Zedillo y así creyeron los beneficiarios que eran, ya que entre ellos no había ninguna diferencia, porque todos son de manos largas y al intentar la 4T cortárselas, marchan y gritan para que esas no se toquen.

En la concentración del horror y la vergüenza, sin duda que se respiró el tufo de Vicente Fox y Martha Sahagún, la pareja presidencial alcahueta de los negocios turbios de los hijos de ésta e hijastros del otro. También famosos por el juego de palabras: “Nadie sabe, nadie supo” donde quedaron los excedentes petroleros. Pero a dichos tufos, sin duda se agregaron los de Felipe Calderón y Margarita Zavala con la marca distintiva del narco, cuyo logo lo patrocina García Luna, a quien desde ese tumulto le enviaron su solidaridad y festejaron que la Suprema Corte haya intervenido para que sus enormes cuestas no se toquen.

Pero cómo poner aparte de esa farsa ruin a Claudia Ruiz, a “Alito” Moreno, a Osorio Chong, a los Moreira, etc. etc. engendros de Salinas de Gortari, propiciador del atraco nacional de los bienes públicos y promotor inaugural de las grandes gangas para los cuates, así como creador de la cultura secreta de la corrupción como modelo de gobierno, el cual siguió a pie puntillas el buen chico Ernesto Zedillo, apóstol del Fobaproa que construyó como arca de salvación para los banqueros y que ahora los marchantes de la desvergüenza se desgañitan para que no se toque.

Bajo la careta del INE esos son los sacos de pus que defienden y cuyas siglas ondean como bandera, para que se actualicen los grandes fraudes electorales y de paso también que los 200 diputados plurinominales no se toquen, porque son éstos los que en el debate y en el contrapeso de las dos terceras partes, salvaguardan los grandes privilegios que aún disfruta la derecha, la que en todo ese tinglado de marrullerías justifica las piedras que lanza a quien pretende regular los escandalosos salarios de los mapaches intocables.