Históricamente, la ciudad de Durango ha sido llamada la capital política, y Gómez Palacio la capital industrial. Con el tiempo, los habitantes de esa parte de la región lagunera sienten que de este lado se toman las decisiones políticas. Como consecuencia, eso ha significado que en los hechos todos los gobernadores sean considerados nativos del municipio de la capital. Hemos tenido algunos gobernadores como Alejandro Páez Urquidi, que, aunque nació en la Comarca, no fue considerado como tal.

Los laguneros se han sentido marginados, al grado de que en varias ocasiones han pretendido formar el estado de La Laguna para separarse de la influencia política de “los duranguitos”, como ellos nos llaman.

Nadie como Don Carlos Herrera, conocido como el “Pedro Páramo” de La Laguna, estuvo tan cerca de convertirse en el primer gobernador nacido en esa región. Pero se le atravesaron los grupos de Mezquital y las “Águilas” y le cerraron el camino. Muchos años después, aparece la ex priista Marina Vitela nativa de Gómez Palacio, con la intención de romper con esa histórica hegemonía. Que los expriistas hayan tomado por asalto a MORENA en Durango, a nadie debe sorprender. En pleno siglo XXI, la gente con toda naturalidad cambia de ideas y también de partido político.

Hay que decirlo: el PRI podría regresar al Bicentenario, ya sea con Marina Vitela o Esteban Villegas, los dos del grupo de Jorge Herrera Caldera. Y según se rumora, hay un acuerdo de por medio entre Marina y Esteban. Por eso le dicen a MORENA la sucursal del PRI. ¿Qué opinará Otniel García Navarro?

Pero ahora, en el contexto de la presente lucha por el poder, Toño Ochoa, Gina Campuzano y Lety Herrera, podrían ser piezas importantes de la conexión Durango y La Laguna. Es pública la relación política y de amistad entre Gina Campuzano y Lety Herrera. Lo mismo pasa con Gina y con Toño Ochoa. Desde hace varios años esta pareja política al interior del PAN, ha ido construyendo un proyecto político de corto y mediano plazo. Toño apoyó con todo a Gina, hasta ser la diputada federal, lo cual logró con una serie de combinaciones y acuerdos que se hicieron para que los distritos federales fueran dos para el PAN y dos para MORENA. Así se acuerda en las cúpulas.

No hace mucho tiempo, Gina Campuzano destapó a Toño como aspirante a la presidencia municipal por Durango. El plan era Gina diputada y Toño el próximo presidente municipal. En este proyecto, Lety Herrera es parte fundamental. La señora Lety sabía que nunca sería la candidata a Gobernadora por el PRI, sin embargo, sí sabe la fuerza política que tiene en La Laguna. Por esta razón, ya podría tener en la bolsa la candidatura de la alianza para tratar de repetir por tercera vez como presienta municipal. Y no se sorprenda que en un futuro no muy lejano sea el fiel de la balanza con Gina y con Toño al interior del PAN.

Se quiera o no, Lety Herrera le podría dar el triunfo a la alianza en caso de que se dé. La señora tiene historia política y poder para inclinar la balanza a un lado o hacia otro. Le puede dar votos al PRI, pero también se los puede quitar. Por eso Héctor Flores se ha referido a la lagunera como pieza importante si él encabeza la alianza. No sabemos si las heridas que le han causado las cúpulas del PRI a Lety Herrera ya hayan cicatrizado. Se dice que se perdona, pero no se olvida.