La consulta contra la impunidad y a favor de la justicia, va

A pesar de la información que llega en diferentes formas a los individuos, aún hay sectores de la sociedad que creen que la civilización se inició hace unos cuantos años.

Traigo el tema, ante el azoro, descontento y en algunos hasta rechazo del inicio de la consulta popular para enjuiciar a cinco de los ex presidentes de México.

En la Grecia Antigua la Boulé era una asamblea de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad. Las consultas populares, en derecho constitucional y en la historia constitucional, son deliberaciones públicas tomadas por el mundo como cuerpo electoral y de legislación. Existen distintos tipos de consultas que se realizan en forma de participación política, y así el pueblo llega a la decisión de forma directa sobre algo sometido a su voluntad.

Los sexenios llamados neoliberales se caracterizaron por acciones que la ciudadanía tiene presente: Privilegios de unos cuantos, corrupción, impunidad, en no pocos casos crueldades, y de estas conductas fueron no sólo observadores omisos sino cómplices, los ex presidentes del país.

El error de diciembre de 1994 del cual se responsabilizaron mutuamente, Carlos Salinas de Gortarí y Ernesto Zedillo Ponce de León, provocó no sólo no ser parte del primer mundo, lo más grave fue que miles de familias perdieron sus viviendas ya que los créditos hipotecarios se dispararon hasta el 3 mil por ciento, en consecuencia de esa falla en la política económica.

El daño a la economía de las familias fue la herencia de ambos ex mandatarios, quienes pese a sus condecoraciones internacionales aumentaron la inflación, el costo de la canasta básica y hundieron los salarios mínimos.

Además, fomentaron negocios a la sombra del erario público, sus predecesores no fueron distintos sino que lejos de combatir la corrupción fueron parte de la misma, como ocurrió con situaciones anómalas como el financiamiento de los amigos de (Vicente) Fox, los gastos faraónicos de Martha Sahagún en toallas de baño, vestidos de grandes diseñadores y el encubrimiento de los negocios de sus hijos.

Con el inicio del sexenio de Felipe Calderón nada cambió, al contrario la vida diaria de los mexicanos y mexicanas empeoró, con escándalos como el de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, vinculado con un cartel del narcotráfico o el ex director del CISEN, Guillermo Valdés, quien hizo negocios al amparo de su cargo público, con las cruentas consecuencias de una guerra que el pueblo nunca autorizó.

Y para terminar con el panorama de los últimos cinco sexenios, la casa blanca o el paso exprés en Morelos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejan en claro el uso de dinero público para grandes mansiones o para obras en las que la gente termina por morir a consecuencia de los moches y cochupos de funcionarios públicos.

Por todo lo anterior, la Consulta Popular solicitada la semana pasada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ante el Senado, debe de realizarse porque los agravios cometidos por los ex presidentes de este país ocuparían pergaminos llenos, y por ello deben ser enjuiciados, muchos piensan que eso debería seguirse por las vías legales, pero en muchas ocasiones el poder judicial ha dejado tanto que desear que el respaldo popular permitirá fortalecer este reclamo ciudadano que tiene una sola voz: combatamos la impunidad de tantas décadas.

El sueño posrevolucionario de los mexicanos y las mexicanas se perdió entre envidias y ambiciones de un grupo selecto que aprendió a engañar y estafar a todo un pueblo. Los responsables de las ruinas en que dejaron al país en los sectores de salud, educación y economía tienen nombre y apellido. El pueblo ha dicho ¡basta! y pide justicia por el saqueo.