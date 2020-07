La corrupción sindical en Durango

Hace algunos días, que el tufo provocado por el exceso de gases acumulados, hizo botar la tapa de la cloaca de corrupción en el Sindicato de Trabajadores Municipales, regenteado por la señora Alicia García.

Antes de entrar en materia, hay que tomar este caso con pinzas, dado que se antoja pensar, que todo este show mediático no es más que una cortina de humo, para distraer la atención de situaciones peores que por ahí están sucediendo; pero que pasan a segundo término cuando nos sorprende el ruido de los platos que rompieron la patrona y la sirvienta, quedando la incógnita en el aire, si la primera ya se aburrió de obedecer a la segunda.

Sin saber a ciencia cierta cuál es el verdadero fondo de esta grilla, cabe hacer mención que dicho tema ha sido objeto de fuertes polémicas, donde los críticos aseguran que esto no es más que una tomadura de pelo, ya que la opinión pública anticipa resultados discutibles de las contralorías y fiscalías, dado que las culpas que pasan por ahí, se exoneran y se endosan a quienes las denuncian.

Porque desafortunadamente estas instancias se encierran en una cámara de eco, donde las únicas voces que se escuchan son las propias. De ahí que al emitir sus juicios, sean elogios que agigantan las lindezas de los indiciados que, según ellos, por envidia o ignorancia han querido percudir los insidiosos.

Pero la realidad ante los medios, es que las lindezas de la señora han trascendido y como era de esperarse, que cuando las joyas son baratas y se exponen a la luz del sol, sus barruntos sucios quedan al descubierto y por mucho que se ufanen en limpiarlos, no hay aditamento que lo logre, porque lo que se mancha con el sello de la corrupción queda marcado para siempre.

A la líder se le acusa de nepotismo y exceso de comisionados en sus negocios, y efectivamente ella acepta que diez se están desempeñando en tareas de sus bienes particulares, porque el contrato colectivo se lo autoriza y de ser así, no sería ella quien asumiera la responsabilidad, sino la esquizofrenia de los patrones que convinieron semejante barbaridad, ya que de entrada la reprobación de los contribuyentes es total, porque ningún sustento justificaría dicho atraco.

Pero a esa corona de la corrupción se le suman cincuenta joyas más, que se dicen comisionados, donde el mérito es ser familiar de la señora de marras, a la que por supuesto la investigación no le estresa, en virtud de que la contralora ya envió señales de que no pasará nada, bajo el argumento de que “se privilegiará lo que se encuentra escrito en el contrato colectivo de trabajo”.

No puedo negar, que ante dicha aseveración me quedé estupefacto, porque lo que la contralora expresa es una infamia, ya que da por hecho, que un cochupo donde convinieron semejante atrocidad, es suficiente para que se respete y a discreción el sindicato siga disponiendo de los recursos humanos a su arbitrio; infringiendo la normatividad anticorrupción, mediante la cual cualquier ciudadano puede denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias, hasta acotar la impunidad.

La posición tendenciosa de la contralora, quizá parta de que la transacción del contrato al que se refiere, posee el defecto de omitir el proceso de diálogo y, sobre todo, de volver opacos los resultados de la relación laboral. Prueba de ello es que los famosos puntos tomados de común acuerdo, son firmados entre el presidente municipal y la líder, quedando los agremiados al margen de su conocimiento.

Precisamente por la falta de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, es que los adversarios de la dirigente sindical, han podido especular a propósito de lo que ellos suponen: “Contrato negro de negociaciones” entre la parte patronal y el sindicato.

Con todo, algunas piezas de información recuperadas por los propios trabajadores, pueden dar una cierta idea de las negociaciones ocultas que se llegan a acordar con respecto a los intereses que opera la dirigente. De ahí que su aparato de poder ha sido uno de los obstáculos más nefastos, para el proceso democrático del sindicato. Por eso, se empecinan a pensar que no puede ser sustituida, sería un gravísimo error proponer un sustituto, que viniera a complicar la cultura de componendas, donde los flancos vulnerables de la lideresa son harto conocidos.

Para empezar el desmantelamiento del imperio de poder de esta sempiterna, lo que el patrón tiene que hacer, es no intervenir en la investigación y que ya no meta las manos para nada, que no siga cometiendo el error de sus antecesores de protegerla, de darle más recursos, ni usarla más para controlar a los agremiados en contiendas políticas a favor de tal o cual partido.

Claro que la señora en este proceso de investigación, pudiera tener muchos paliativos a su favor, por que quién ignora que todas las instancias gubernamentales están secuestradas por los sindicatos y el rescate que exigen es el control absoluto de la dependencia y el arrodillamiento eterno del titular, que en calidad de rehén debe estar dispuesto a complacer todos los deseos de la parte sindical, cuyo costo es exageradamente caro, pero pese a eso, las autoridades nunca regatean, dado que los contribuyentes terminan pagando el pato que a sus señorías tiene a bien antojárseles.

Y un ejemplo más, pero el más patético de todos: El SNTE, donde este es juez y parte, ya que los funcionarios con los cuales negocia, pertenecen al sindicato y su estancia ahí, es propuesta de éste y eso le da todo el margen de maniobra, para acaparar y usurpar todo lo que a la parte oficial corresponde decidir.

En la dependencia educativa, el precio de la permanencia de los funcionarios es que a pie puntillas, obedezcan al sindicato y de no hacerlo, como sucedió en el Departamento de Secundarias Estatales, donde el titular denunció el abuso de un supervisor apellidado Romero, a quien le señalaba el delito de nepotismo, ya que en la nómina su apelativo rebasaba los ochenta casos contantes y cobrantes.

Dicho acto de indiscreción y deslealtad fue suficiente para que la Sección 44 se enfureciera y pidiera la cabeza del denunciante, la cual fue sustituida inmediatamente por un incondicional, cuya tarea es obedecer las órdenes sindicales, sin cuestionar ningún asunto por descarnado que le parezca, ya que representar la autoridad ahí, no es para ejercerla, sino para justificar a la de facto que a ultranza decide todo lo que hay que hacer.

Por supuesto que el negocio que más interesa al SNTE es el control total de las plazas, y la evaluación que implantó la mal llamada reforma educativa, para los aspirantes de nuevo ingreso, contribuyó perfectamente a ese filón de oro, ya que ésta les daba manga ancha a los dirigentes para otorgarlas a discreción y negarlas criminalmente a quienes no eran clientes ni familiares.

Pero pese a que no son justos ni equitativos, todavía se dan el lujo de exigirle a la autoridad, que niegue el derecho de audiencia a los trabajadores y los canalice a su guarida, con el único objetivo de que reconozcan la ignominia de que son capaces de ejercer, en aquellos que les pagan para que los atiendan y no para que los humillen, como suelen hacerlo con aquellos que no tienen la fortuna de ser amigos o parientes.

Esa es parte de la realidad que campea a lo largo y ancho de nuestras estructuras sindicales, donde la hipocresía y la simulación son premisas que jamás van a permitir que los capos del sindicalismo local, pisen la cárcel, mucho menos que sus bienes sean incautados y sus cuentas intervenidas, ya que la gracia y justicia han estado siempre de su lado, porque la amistad, compadrazgo o parentesco pesan más que las evidencias del delito.