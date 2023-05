¿La Corte con la oposición?

Da la impresión que la lucha entre los poderes Judicial, Ejecutivo, Morena y sus aliados en el Legislativo, es vencer o morir. También, al parecer, la oposición busca con las y los ministros de la Suprema Corte, convencer a la sociedad de que son la mejor opción para 2024.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido y sigue siendo inmensamente poderosa. Las sentencias que emite la Corte, de acuerdo a la ley, son inatacables, no hay más allá, interpretan las leyes y sus resoluciones se tienen que cumplir.

Esto no significa que las ministras y ministros de la Suprema Corte, no tengan su talón de Aquiles.

Hoy por fortuna, existen cortes internacionales como la Interamericana de Derechos Humanos, a donde han ido a parar sentencias de la Corte consideradas en México como inatacables. El ejemplo de Jorge Castañeda Gutman es pionero en este contexto.

Como usted recordará, de acuerdo a la Ley Electoral, por muchos años sólo se podía ser candidato a un puesto de elección popular, si se hacía a través de un partido político. Jorge Castañeda al negársele su registro como candidato independiente, promovió un juicio de amparo por considerar que se violaron sus garantías. El amparo se le negó argumentando la Ley Electoral, como consecuencia, dicho amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia fue confirmada.

Castañeda Gutman llevó su asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha Corte condenó al Estado mexicano, para que en adelante hubiera candidaturas independientes y que no se violaran en el futuro, los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos resolver la segunda parte del llamado plan “B”, donde tendrá que votar sobre la restructuración del INE.

Ya dictó sentencia, sobre dos leyes generales: La ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas. Este hecho por supuesto, la llamada oposición, lo considera como un triunfo suyo. Y por si fuera poco, dicen que dicha resolución fue gracias a la presión social que ellos encabezaron.

No sería por demás comentar, que dichas leyes generales fueron anuladas porque se violó el procedimiento legislativo. Comentan que la oposición ya tiene preparada una celebración a nivel nacional porque dan por hecho que la Corte dará marcha atrás a la segunda parte del plan “B”. Si así fuera, esto significa que el INE no será tocado ni con el pétalo de una rosa. No hay que preocuparnos, la reestructuración del INE puede esperar.

Todo volverá a ser como era antes, se seguirán gastando miles de millones de pesos en las elecciones y lo que nos cuesta el Instituto al año, los sueldos millonarios de las consejeras y consejeros. No desaparecerá el fideicomiso para temas laborales y adquisición de bienes inmobiliarios. En fin, al INE sólo falta que le ofrezcamos una disculpa por intentar reestructurarlo y haber intentado a través del poder ejecutivo, quitarle sus privilegios y mantener una burocracia, la mejor pagada de todas en este país.

La SCJN corre el riesgo de convertirse en el brazo político de la llamada oposición. La Corte, no debe perderse en las trampas de dicha oposición encabezada por Claudio X González. La Corte debe ser garante de nuestra Constitución y así debe resolver, no puede convertirse en un poder inatacable, porque sus sentencias podrían terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si como se dice que el ejecutivo es autoritario, esperamos no decir un día, que tenemos una corte autoritaria a la hora de emitir sus sentencias.