La criminal gestión de la Covid

El fin de semana leí el libro “Un Daño Irreparable” de Laurie Ann Ximenes-Fyvie, doctora por Harvard, profesora por la UNAM e investigadora de microbiología, y debo decir que me quedé pasmado.

La autora hace un análisis médico, estadístico y matemático del trabajo de López-Gatell; para este último campo toma como asidero las opiniones de Arturo Erdely, matemático de la UNAM y artífice indirecto de la caída del modelo Centinela.

Básicamente el texto sostiene que México está sumido en la pandemia por las siguientes razones:

1. No haber aprendido de lo que se vivía en Asia y Europa. Se denostaron los efectos de la enfermedad a pesar de las terribles imágenes que se veían en España e Italia; se llegó al extremo de decir que era un invento de los neoliberales para descarrilar la 4T.

2. No se blindaron las fronteras y no se fue contundente con el programa “Quédate en Casa”. Recordemos que a principios de marzo de 2020 USA canceló los vuelos provenientes de Europa y AMLO se ofreció a recibirlos, amén de que invitaba a la gente a salir a la calle como si tal cosa.

3. No haber promovido el uso del cubre bocas. La campaña negativa del presidente y de López-Gatell a usarlo fue razón para que la gente lo rechazara.

4. No hacer pruebas y no recibir en hospitales a personas con síntomas leves o asintomáticos. A los primeros se les condenó a morir en casa con tal de tener camas vacías en hospitales y los segundos, al no hacerles pruebas, se convirtieron en los principales agentes de contagio.

En particular creo que el problema se puede resumir a que diferencia de otros países, para AMLO el Covid -como todo lo que toca- es más un tema político (votos) que médico.