La criminal gestión del Covid

El fin de semana leí el libro “Un Daño Irreparable”, de Laurie Ann Ximenes-Fyvie, doctora por Harvard, profesora por la UNAM e investigadora de microbiología. Debo decir que me quedé pasmado.

La autora hace un análisis médico, estadístico y matemático del trabajo de López-Gatell; para este último campo toma como asidero las opiniones de Arturo Erdely, matemático de la UNAM y artífice indirecto de la caída del modelo Centinela.

Básicamente el texto sostiene que México está sumido en la pandemia por las siguientes razones:

1. No haber aprendido de lo que se vivía en Asia y Europa. Se denostaron los efectos de la enfermedad a pesar de las terribles imágenes que se veían en España e Italia; se llegó al extremo de decir que era un invento de los neoliberales para descarrilar la 4T.

2. No se blindaron las fronteras y no se fue contundente con el programa “Quédate en Casa”. Recordemos que a principios de marzo de 2020 USA canceló los vuelos provenientes de Europa y AMLO se ofreció a recibirlos, amén de que invitaba a la gente a salir a la calle como si tal cosa.

3. No haber promovido el uso del cubre bocas. La campaña negativa del presidente y de López-Gatell a usarlo ha sido el pretexto para el rechazo de la gente.

4. No hacer pruebas y no recibir en hospitales a personas con síntomas leves o asintomáticos. A los primeros se les condenó a morir en casa con tal de tener camas vacías en hospitales y los segundos, al no hacerles pruebas, se convirtieron en los principales agentes de contagio.

Creo que muchas muertes se pudieron evitar si sólo AMLO hubiera dejado de pensar en política (votos), debió hacer una tregua consigo mismo y actuar en pro de la salud.