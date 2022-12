La crisis de la edad

Actualmente, muchas personas están en la búsqueda de la fuente de la juventud; los abuelos quieren ser papás de sus nietos y los papás se portan como amigos de sus hijos.

Por su parte, dados los accesos a la tecnología y a los adelantos tecnológicos, los niños se sienten adolescentes y muchas veces saben más que sus papás. Los adolescentes se comportan como jóvenes adultos, y los adultos, quieren seguir como adolescentes.

De lo que sí podemos estar seguros es, que nacer es un don de vida y desde el momento del nacimiento, tenemos certeza de muerte. Sin embargo, esta verdad de sentido tan común es altamente rechazada por una generación que parece haber elegido a Narciso como símbolo de su tiempo. La belleza y juventud de este ser mitológico no deja espacio para el niño o el viejo. Queremos que lo único que envejezca es el retrato de Dorian Gray que muchos tenemos escondido.

A los adultos, el miedo a envejecer nos rebasa; muchas madres quieren competir con sus hijas en cuanto a la moda, mientras que los padres quieren convertirse en el compañero de parranda de su hijo.

Hemos dejado de lado que nuestro derecho a formar a los hijos de nuestros hijos caduca el día en que nace nuestro nieto, que se convierte en el hijo de nuestro hijo y pasa a ser su responsabilidad.

A los niños, el ansia de crecer los precipita a brincar al futuro sin vivir las experiencias que entre juegos los forjan; quieren ser grandes desde pequeños, y las niñas se apuran a cambiar sus muñecas por lápices labiales y los niños pelotas por cervezas, acciones que muchas ocasiones son generadas por los propios padres.

La vida es un ciclo en constante cambio, sin pausas y requiere que vivamos las experiencias que nos brinda cada momento. Alcanzar la sabiduría de la vida plena y adecuada a la edad es aceptar las bondades de una vida imperfecta, dinámica y temporal.

La vida es como una película vista en una sala de cine: no hay forma de regresarla o avanzarla, se disfruta sólo en un presente activo, no pensando en el pasado que ya se fue, o en un futuro que todavía no llega, como muchas veces queremos que sea, aunque eso nos lleve a alejarnos del momento presente.

Eso no es sólo crisis de la edad, es no querer vivir el momento y eso nos origina en muchas ocasiones un conflicto por el tiempo y la edad.

Siempre, en donde hay crisis significa cambio, que es al mismo tiempo riesgo y oportunidad, porque nos da la oportunidad de evaluar logros y sueños, de ajustes y solidez, y es ahí, en estos movimientos del alma, donde se templa el carácter de los seres humanos, donde se curte o se rompe. Las grandes ideas originan en estos periodos las grandes fortunas. Las crisis, como los apagones, nos fuerzan a volver la mirada hacia el interior para encontrar al hombre de luz y sombras. Aceptarlo con sus carencias nos permite disfrutar las bondades de una vida limitada pero plena. Plenitud es vivir el presente sin forzar un eterno pasado o futuro inexistente.

Por eso, es importante el avanzar de los años, en donde la identidad de “Yo” se llena de sentido con cada una de las etapas de la vida.

No se trata de permanecer atrapado en una falsa juventud, porque entonces no tenemos nuestra propia identidad; en automático se limitarán las experiencias de la etapa que realmente nos toca vivir. Peregrinar por la vida desgasta el cuerpo, pero puede fortalecer el espíritu. No es un maltrato.

Víctor Hugo, el escritor francés del siglo XIX señaló que: “Te deseo que siendo joven no madures demasiado de prisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que ya viejo no te dediques al desespero. Porque cada etapa tiene su propio placer”. ¿Existirá un tiempo en el que disfrutemos aceptando nuestra edad?