La crisis que viene

Con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional regresaron muchas prácticas y costumbres del viejo “priato”; desafortunadamente las crisis económicas de cada fin de sexenio son algo de lo que regresará.

Y es que el incremento del gasto no es proporcional al del ingreso, en 2022, el gasto aumentó un 4.1% mientras que el ingreso sólo el 2.5%.

Son tres las causas principales del bajón del ingreso, todas atribuibles a AMLO: 1. No quiso pagar el costo de ampliar la base de contribuyentes; 2. No ajustó el ritmo del gasto en función al del ingreso; y 3. Ahuyentó la inversión.

Alguno podrá decir que el desorden en el gasto fue recurrente bajo los gobiernos corruptos del pasado y que hace mucho no hay crisis sexenal, a lo que habría que conceder algo de razón, sin embargo ahora las cosas son diferentes, ya no hay ahorros, fondos ni fideicomisos, AMLO se los gastó en programas y obras que no generan mayor beneficio económico y no tenemos buen ritmo de inversión privada.

Pongamos un ejemplo. Un padre de familia decide retirar el boiler solar para poner uno de gas, cambia los focos ahorradores por convencionales y vende su carro hibrido para comparar una camioneta de 8 cilindros.

Mantiene a un hijo de 40 años que no trabaja y gasta mucho dinero. Sus papás reciben pensión del ISSSTE pero él les da un apoyo cada 2 meses. También ayuda con despensas a sus vecinos.

Como es de suponer el dinero no alcanza, pero lejos de corregir echa mano de los guardaditos que tenía para pagar luz, gasolina, gas. Tampoco acude al ahorro que le sirvió para salir a flote cuando se excedía en los gastos, pero sigue sin completar. Nadie quiere invertir con él por temor a perder su dinero.

A este ritmo el jefe de familia tendrá sin duda una crisis.