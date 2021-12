La crónica de una respuesta anunciada

Cuando hace unos días el presidente municipal Jorge Salum anunció que no buscaría la candidatura para encabezar la alianza, los del PRI confundieron la magnesia con la gimnasia, y no entendieron el mensaje. Alito, Arturo Yáñez y Esteban Villegas Villareal, a través de los medios de comunicación, encuestas y redes sociales, quieren dar la impresión de que sólo el PRI puede encabezar la alianza para ganarle a MORENA.

Jorge Salum, con sus recientes declaraciones y ya con el conocimiento del desenlace de la candidatura fue muy claro: “Me retiro de la contienda, pero la alianza debe ser encabezada por un panista”.

Si Esteban pensaba poner de rodillas a los panistas, le podría salir el tiro por la culata. Y si creen los aliados de Villegas Villareal, que les van a poner la candidatura en bandeja de plata, ya lo dijo hace unos días Víctor Hugo Castañeda. La historia está por escribirse, y pueden pasar muchas cosas de aquí al 31 de diciembre con la llegada de Héctor Flores como el candidato de los panistas para encabezar la alianza, si es que se ponen de acuerdo. Sin duda alguna, tiene todo el apoyo de su partido y, por supuesto, de quien despacha en el Bicentenario. Como dijo Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta.

Los priistas esperaban que Jorge Salum del Palacio fuera la propuesta y hasta se frotaban las manos de gusto. Con Héctor Flores, les movieron el tapete. Saben bien por qué el fiel de la balanza se inclinó a favor del hoy ex secretario de Gobierno. A diferencia del presidente municipal, a quien se le podrían señalar algunos errores de su administración, con Flores Ávalos es totalmente diferente. El tiempo que duró como secretario general de Gobierno, demostró que tiene oficio político, de moderador y conciliador. Por cierto, ya que hablamos de mujeres y traiciones, políticos hay muchos, pero pocos con oficio, cuando llegan al poder en un segundo se suben a la nube, son soberbios y se sienten los dioses del Olimpo.

Muchos dirán que Héctor Flores es un “desconocido”; se les olvida que gracias a las y los políticos de siempre y conocidos, Durango no ha podido salir de su rezago histórico. Otro argumento que utilizan en contra del virtual candidato panista para encabezar la alianza es no ir arriba en las encuestas. En este tema todos lo sabemos: El que paga manda. Cualquiera que paga las encuestas sale arriba. En pocos días habrá de recorrerse un largo camino. Pase lo que pase, si Alito piensa imponer a Esteban, tiene que pensarla dos veces. En política no todo son las matemáticas y pagar encuestas para maquillar la percepción de la sociedad.

Los priistas han repetido hasta el cansancio que sólo yendo juntos le ganarán a MORENA, y claro, si el candidato es de su partido. ¿Si al final resultara que el candidato que encabece la alianza es Héctor Flores, cambiarían de opinión? Dijo Juan Rulfo: “No se puede contra lo que no se puede”. Si en el PRI a través de Alito imponen a Esteban Villegas, estarán cometiendo un error muy grave y se vendría abajo la alianza. Deberían de aceptar que el candidato de la alianza debería ser del PAN, de lo contrario solamente lo utilizarían para regresar al Bicentenario. Ya no se hagan bolas, porque vale más el partido en el poder que 130 mil votos.