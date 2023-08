La crónica gomezpalatina de luto

Con toda la entereza ante la inevitable transición a la muerte, el cronista gomezpalatino Manuel Ramírez López afrontó con decoro y gallardía sus últimos días de existencia en este plano terrenal. Apenas el pasado 15 de abril, la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango, lo homenajeó en la ciudad de Durango en ocasión del XIX Congreso Estatal de Cronistas.

En aquel memorable encuentro de la crónica municipalista don Manuel Ramírez, aunque su minada salud se lo impedía, quiso darse la oportunidad de ser partícipe en tal evento para saludar a sus compañeros cronistas de la entidad y de esa manera compartir sus anécdotas y experiencias de vida, como así lo hizo. Recuerdo que llegó optimista en su silla de ruedas al Museo Francisco Villa donde se realizaba el acto protocolario, su rostro expresaba alegría no obstante la rudeza de su enfermedad y su mirada aún conservaba el brillo y la chispa por la vida.

En aquella ocasión dirigí un mensaje a los homenajeados y en particular a él le expresé lo siguiente: “Nuestro reconocimiento y gratitud hacia este selecto grupo de cronistas municipales que lo han hecho con entrega, dedicación y esfuerzo a la incansable tarea de investigar, documentar y transmitir la crónica para plasmar una huella imborrable en cada uno de sus pueblos y municipios de nuestra entidad. Don Manuel Ramírez López, un personaje imprescindible en la vida cultural de Gómez Palacio, un hombre de vasta cultura, escritor y gestor cultural en la región lagunera. No podemos entender la crónica gomezpalatina sin la intervención de don Manuel Ramírez. Gracias por asistir a este evento, no obstante, su minada salud. ¡Larga vida para nuestro cronista de Gómez Palacio!”

Lamentablemente el día 8 de agosto, recibimos la triste noticia de su deceso, un hombre ligado a la cultura, quien hasta en sus últimos momentos continuó en su noble tarea de divulgación de la cultura y la crónica de Gómez Palacio. Don Manuel trazó su ruta cultural y nos dejó como legado su obra “Crónicas de Gómez Palacio” libro impreso justo hace un año. Él fue un personaje que presumió y difundió su linaje gracias a sus nexos familiares con la célebre feminista y revolucionaria Hermila Galindo, oriunda de la hacienda de Avilés en Gómez Palacio, una mujer que trascendió a la historia de México y que en los últimos años don Manuel fue uno de sus promotores fundamentales. Como alumno del tradicional Instituto “18 de Marzo”, demostró su pasión por la conservación de sus históricos murales, y luchó incansablemente hasta lograr su restauración a través de la “Organización Ciudadana Unidos por Gómez Palacio”, este fue uno de tantos ejemplos que lo engrandeció en vida, siempre porfiando por el bienestar del arte y la cultura gomezpalatina. Como funcionario público fue admirado por su probidad y modestia siempre cumpliendo al pie de la letra su cometido, la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, lo recordará siempre por ese gran impulso que le brindó durante su gestión del 2004 al 2010. Como cronista oficial gomezpalatino dejó profunda huella, solo basta citar la heráldica municipal además de la promoción y difusión de los personajes, hechos y acciones históricos de su terruño lagunero. ¡Descanse en paz, Manuel Ramírez López!

