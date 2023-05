La cuenta y la razón

La importancia de cumplir con el fisco





“El Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. (...) el Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta”.

- MURRAY NEWTON ROTHBARD





El pasado 30 de abril venció el plazo para que las personas físicas cumplieran con su obligación de presentar su declaración anual, aunque no es la única obligación que tienen las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y cada obligación en caso de incumplimiento tiene una sanción la cual se encuentra en las leyes fiscales, particularmente en el Código Fiscal de la Federación.

La autoridad fiscal tiene un objetivo y es recaudar, por ello comúnmente busca y fiscaliza el posible error del contribuyente lo que se traducirá en un desembolso de dinero que perjudica el flujo de efectivo disponible de éste.

La responsabilidad de cumplir en tiempo y forma es del contribuyente, por ello se deben conocer los plazos y conceptos de obligaciones. El incumplimiento en materia fiscal puede derivar en la imposición por parte de la autoridad de varios tipos de sanciones: La determinación de una multa, la cual depende del tipo de irregularidad, incumplimiento u omisión que comete el contribuyente, también la aplicación de una sanción administrativa o en ocasiones la sanción puede implicar cárcel para el contribuyente.

Algunas obligaciones son sencillas como el mantener actualizada la información fiscal; si se es sujeto obligado a la expedición de comprobantes fiscales (CFDI), expedirlos correctamente, en los plazos y sin condicionar la misma; presentar en tiempo sus declaraciones mensuales informativas y su declaración anual; involucrarse en su empresa es tener un control administrativo, financiero y fiscal.

Cuando no se cumple en tiempo el contribuyente deberá realizar el pago de los recargos y la actualización respectiva de la contribución que no presentó y no pagó oportunamente; esto tiene una afectación directa en su patrimonio ya que impacta en su presupuesto y disminuye su disponibilidad de recursos. Si al contribuyente lo requiere la autoridad a estos conceptos debemos también sumarle los gastos de ejecución y la aplicación de una posible multa que depende de la infracción.

El tener agendado los compromisos fiscales, el manejo de un presupuesto y el tener en cada empresa un manual de cumplimiento normativo apoyará a las mismas a un manejo administrativo eficiente.

No cumplir con las autoridades fiscales afecta a las empresas; para evitar caer en irregularidades es importante buscar a un profesional de la contaduría, conocer las obligaciones que se tiene con cada autoridad fiscal y siempre agendar las fechas límite para cada obligación. Nos leemos la próxima.





*Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

abvargas@hvcontadores.org