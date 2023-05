La cuenta y la razón

El Impuesto al Valor Agregado (IVA)





Nuestro sistema fiscal es una maravilla: el que tiene más, paga más, y el que tiene menos también paga más.

-Jaume Perich





Los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos, los primeros gravan directamente a las personas, es decir se identifica plenamente a quien es el obligado; los segundos gravan actos o actividades y a estos impuestos se le conoce como impuestos al consumo.

Dentro de estos últimos encontramos el Impuesto al Valor Agregado al que conocemos como IVA. Este impuesto tiene varias características entre ellas que no es necesario identificar a quien lo causa ya que con el simple hecho de efectuar la actividad o acto éste se causará; no forma parte de los ingresos del contribuyente responsable de cobrarlo para posteriormente entregárselo a la autoridad; en otras palabras, quien cobra el impuesto por su relación con el cliente debe comprender que no es su dinero aun cuando ingrese a sus cuentas ya que es intermediario en la recaudación.

El IVA en nuestro país se calcula aplicando la tasa del dieciséis por ciento, a esta tasa se le conoce como tasa general y la Ley contempla una tasa especial para el sector primario, exportadores, alimentos básicos, medicamentos de patente, servicio de agua potable, entre otros a la tasa del cero por ciento, importante esto no significa que no causa el impuesto, hay un gravamen del cero por ciento y que al multiplicar la tasa por el valor del producto o servicio de como resultado cero, no significa que no causa el impuesto; por lo que no se debe confundir exento con tasa cero. Exento es aquello por lo que no se debe pagar el impuesto.

Las actividades que causan este impuesto son: La enajenación, la prestación de servicios, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y la importación. Este impuesto se paga de manera mensual, no existe la obligación de realizar declaración anual ya que los pagos se consideran definitivos.

El que presta los servicios o realiza la venta de bienes cobra este impuesto a su cliente y deberá entregarlo a la autoridad fiscal, la Ley autoriza el acreditamiento, es decir, que el contribuyente disminuya del impuesto que cobró a su cliente el impuesto que pagó a sus proveedores, siempre y cuando sean gastos inherentes a su actividad.

Algunas personas creen que si no solicitan el comprobante fiscal por internet (CFDI) este impuesto no se les va a cobrar, esto es un mitoya que de acuerdo con la Ley, el impuesto se causa en el momento que realizamos dichas operaciones y tampoco te libras del impuesto por pagar en efectivo, sólo afectas más tu flujo de efectivo, en realidad, quien realiza la venta siempre reportará el IVA respectivo ya considerado en el precio tal como lo establece la misma Ley, por ello es importante que busques a un contador que te guíe y apoye en el cumplimiento de tus obligaciones de acuerdo con las normas vigentes. Nos leemos la próxima.





Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

Correo: abvargas@hvcontadores.org