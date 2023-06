La cuenta y la razón

Todos manejamos recursos limitados por lo que aprender a usarlos, administrarlos y gestionarlos adecuadamente, es parte importante para obtener mejores resultados.

Las finanzas son la rama de la economía a través de la cual se toman tres tipos de decisiones importantes: Inversión, financiamiento y operación los individuos priorizan en qué invertir, con qué recursos hacerlo y cómo administrarlos cotidianamente.

La administración se hace a través de la planeación y ésta sirve para medir lo que se puede hacer y con qué recursos, por lo que se deben identificar las fuentes de ingresos y si se pueden generar de diferentes tipos adicionalmente como ventas, comisiones, entre otros pero también, se debe saber cuáles compromisos hay que cumplir y en qué periodos se vencen como los pagos de crédito de vivienda, inscripciones y colegiaturas, pago de seguros de vida y automóvil, útiles escolares, vacaciones y cualquier crédito que se use adicionalmente.

Lo único que no se puede calendarizar son los imprevistos y por ello, es importante considerarlos también a través de la integración de un fondo de emergencias que como su nombre lo dice, ayudará a responder ante contingencias a las que todos estamos expuestos, los especialistas recomiendan que éste sea de al menos la suma de todos los compromisos a cumplir en tres meses.

Un tema especial es el ahorro, los mexicanos no tenemos este hábito, generalmente este concepto se deja al final de la lista y se usan frases justificativas como «después de pagar todo, ahorro» y este es un error recurrente de muchos, el ahorro debe ser el primer concepto en las salidas de nuestro efectivo, incluso se pueden usar herramientas tecnológicas para domiciliarlo y separarlo oportunamente. Ponerse una meta realista ayudará a adquirir este indispensable hábito financiero, un peso ahorrado hoy, es mejor que nada.

Administrar las finanzas personales y familiares requieren disciplina, orden y responsabilidad por lo que se recomienda: llevar un registro de todo, de lo que se obtiene de ingresos, de lo que se gasta, de lo que se ahorra, esto nos va permitir identificar claramente gastos innecesarios; programar todo lo que se pueda, esto hace que cumplamos oportunamente cuidando el pago de los compromisos sin tener que pagar de más por olvidos, si manejas una cuenta bancaria, domiciliar todo lo que se pueda ayudará mucho; no traer más del efectivo estrictamente necesario o terminaremos diciendo «no supe en qué me lo gasté»; ayuda comprar cosas necesarias fuera de temporada aprovechando los precios bajos como útiles escolares, zapatos, uniformes, libros.

El uso del crédito requiere especial análisis, contraer deudas siempre debe ser pensado y justificado, cuando se adquiere un compromiso, automáticamente se limitan los recursos que se van a tener disponibles, por ello, se debe cuidar no caer en disposiciones excesivas o el uso de créditos caros en bienes no duraderos, el uso de tarjetas de crédito debe cuidarse ya que éste no es un ingreso adicional, por lo que en su uso debe considerarse los plazos en que se debe pagar, las comisiones e intereses normales y los moratorios por no pagar oportunamente. Hay particularmente cosas en las que no se recomienda usarlas como en consumos de restaurantes, cine, despensa ya que la deuda se pagará durante más tiempo que en el que se disfrutaron los consumos y con el correspondiente costo financiero adicional. Nos leemos la próxima.

Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

correo: abvargas@hvcontadores.org