La cuenta y la razón

Qué es el arrendamiento financiero





El arrendamiento financiero es una forma de financiamiento que consiste en que una entidad financiera (arrendador) cede el uso de un bien a un cliente (arrendatario) a cambio del pago de unas cuotas periódicas durante un plazo determinado. Al finalizar el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien por un precio residual, devolverlo o renovar el contrato.

El arrendamiento financiero tiene varias ventajas para el arrendatario, como por ejemplo permite acceder a bienes de alto valor sin necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero inicialmente, las cuotas son deducibles fiscalmente como gastos financieros, lo que reduce la base imponible del arrendatario, el arrendatario puede elegir el plazo, la frecuencia y el importe de las cuotas según sus necesidades y capacidad de pago, el arrendatario se beneficia de la depreciación del bien, ya que paga un precio residual menor al valor de mercado al final del contrato, el arrendatario puede renovar el contrato y acceder a bienes más modernos y eficientes.

El arrendamiento financiero también tiene algunos inconvenientes, por ejemplo el arrendatario no es el propietario del bien hasta que ejerce la opción de compra, por lo que no puede venderlo ni modificarlo sin el consentimiento del arrendador, el arrendatario asume el riesgo de obsolescencia del bien, ya que debe pagar las cuotas aunque el bien pierda valor o utilidad, el arrendatario debe cumplir con las condiciones del contrato, como el mantenimiento y el seguro del bien, y no puede cancelarlo anticipadamente sin penalizaciones, el arrendamiento financiero suele tener un costo financiero mayor que otras formas de financiamiento, como el préstamo o el leasing operativo.

Hay que recordar que cada persona es diferente, que esta figura puede ser viable o no dependiendo de esas características, no se puede generalizar que aplica algo de la misma forma para todos.

El arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento que puede ser conveniente para aquellas empresas o personas que necesitan adquirir bienes de alto valor y que quieren aprovechar las ventajas fiscales y financieras que ofrece. Sin embargo, también implica una serie de compromisos y riesgos que deben ser evaluados antes de contratarlo. Por esto recomiendo acudir con un profesional contable para revisar las condiciones que se ofrecen y el costo financiero que se tendrá, así como si es conveniente o no emplearlo. Nos leemos la próxima.

Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal





abvargas@hvcontadores.org