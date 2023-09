La cuenta y la razón

¿Cómo mejorar mi vida financiera?





“Un presupuesto es decirle a tu dinero dónde ir en lugar de preguntarte a dónde se fue”.

- Dave Ramsey





Mejorar la vida financiera es un objetivo que muchas personas tienen, pero que no siempre saben cómo lograr. Una de las claves para mejorar la situación económica es lograr la estabilidad financiera, es decir, tener ingresos suficientes y constantes para cubrir los gastos y ahorrar.

Si se quiere mejorar la vida financiera, se debe seguir algunos consejos básicos que ayudarán a ahorrar, invertir y generar ingresos. Comparto algunos hábitos que se pueden adoptar para lograr alcanzar nuestras metas financieras.

1. Elaborar un presupuesto mensual. El primer paso para mejorar nuestra vida financiera es saber cuánto se gana y cuánto se gasta cada mes. Un presupuesto nos permite tener un control de los ingresos y egresos, y nos ayuda a identificar áreas de mejora. Se puede emplear una hoja de cálculo, una aplicación o un cuaderno para llevar el presupuesto. Lo importante es ser honesto y realista con los números.

2. Reducir tus gastos innecesarios. Una vez que tengamos elaborado el presupuesto, hay que analizar en qué se está gastando y eliminar o reducir aquellos gastos que no son esenciales o que no aportan algún valor. Por ejemplo, cancelar suscripciones que no se usan, o comer fuera menos veces. Estos pequeños cambios pueden generar un gran ahorro a largo plazo.

3. Crea un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero que se guarda para cubrir imprevistos o situaciones difíciles, como una enfermedad, una reparación o una pérdida de empleo. Tener un fondo de emergencia da tranquilidad y seguridad, y evita tener que recurrir a préstamos o tarjetas de crédito con altos intereses. Lo ideal es que el fondo de emergencia sea equivalente a entre tres y seis meses de los gastos fijos.

4. Pagar las deudas. Si se tiene deudas, se debe priorizar su pago lo antes posible, ya que los intereses pueden afectar la capacidad de ahorro e inversión. Una estrategia para pagar las deudas es el método de la bola de nieve, que consiste en ordenar las deudas de menor a mayor saldo, y pagar primero la más pequeña, mientras se paga el mínimo en las demás. Así, se va liberando capital que se puede usar para pagar la siguiente deuda, y así sucesivamente hasta eliminarlas todas.

5. Invertir el dinero. Una vez que se haya ahorrado, pagado deudas y creado el fondo de emergencia, se puede empezar a invertir el dinero para hacerlo crecer y generar más ingresos. Existen diferentes opciones de inversión, como la bolsa, los fondos mutuos, los bienes raíces o los negocios propios. Lo importante es que se elija una opción acorde a al perfil de riesgo y a los objetivos financieros.

6. Educa la mente financiera. Por último, pero no menos importante, debemos educarnos constantemente sobre temas financieros, ya que el conocimiento es poder. Leer libros, blogs, revistas o podcasts sobre finanzas personales, inversiones, negocios o emprendimiento. Así se aprenden nuevas estrategias, consejos y oportunidades para mejorar la vida financiera. Consultar a profesionales siempre es recomendable para apoyarnos y aprender.





Les recomiendo los programas de La Cuenta y La Razón que se transmiten los viernes de cada 15 días por Facebook en la página de Estrategia Intelectual Global.

Estos son algunos de los consejos que puedes seguir para mejorar la vida financiera. Recordemos que el cambio no se da de la noche a la mañana, sino que requiere de disciplina, constancia y paciencia.





Nos leemos la próxima.





Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

