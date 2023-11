La cuenta y la razón

¿Qué son los meses sin intereses?





Demasiadas personas gastan el dinero que ganaron para comprar cosas que no quieren, para impresionar a gente que no les gusta.

- Will Rogers





Es una pregunta que muchos consumidores se hacen cuando ven las ofertas de las tiendas o las tarjetas de crédito. En esta ocasión quiero compartir qué significa esta modalidad de pago, cómo funciona, qué ventajas y desventajas tiene, y qué se debe tener en cuenta antes de usarla.

Los meses sin intereses son una forma de financiamiento que permite comprar un producto o servicio y pagarlo en plazos mensuales sin que se cobre ningún interés adicional. Es decir, sólo se paga el precio del producto o servicio dividido entre el número de meses que se elija.

Por ejemplo, si se compra una televisión de $12,000 pesos a doce meses sin intereses se pagarán $1,000 pesos al mes durante un año, sin que se cobre ningún interés sobre el saldo. Al final se habrá pagado exactamente los $12,000 pesos que costaba la televisión.

Los meses sin intereses son una opción muy atractiva para los consumidores, ya que les permiten adquirir productos o servicios de alto valor sin tener que desembolsar todo el dinero de una sola vez. Además, al no pagar intereses, el costo del financiamiento es cero.

Sin embargo, los meses sin intereses también tienen sus riesgos y desventajas. Algunos de ellos son:

Pueden inducir a gastar más de lo que se puede pagar. Al ver las ofertas de meses sin intereses, se puede sentir la tentación de comprar cosas que no se necesitan o que no están dentro del presupuesto. Si no se lleva un control de los gastos y de los ingresos, se puede terminar endeudando más de lo que se puede pagar y afectar el historial crediticio.

Pueden limitar la capacidad de ahorro e inversión. Al comprometerse a pagar una cantidad fija cada mes por un producto o servicio, se reduce la capacidad de ahorrar o invertir el dinero en otras cosas que se puedan generar un beneficio mayor.

Por ejemplo, si se pagan $1,000 pesos al mes por una televisión durante un año, se podría haber ahorrado esos $12,000 pesos e invertirlos en un fondo que diera un rendimiento del 10%, y al final se tendría $13,200 pesos.

Pueden tener costos ocultos o condiciones especiales. Aunque los meses sin intereses no cobran intereses sobre el saldo, pueden tener otros costos asociados, como comisiones por apertura, anualidades, seguros o penalizaciones por pago anticipado o atrasado.

Además, pueden estar sujetos a condiciones especiales, como un monto mínimo de compra, un plazo máximo de pago, o una tarjeta de crédito específica. Antes de aceptar una oferta de meses sin intereses, se debe leer bien el contrato y verificar todos los costos y condiciones que implica.

En conclusión: Los meses sin intereses son una herramienta financiera que puede ser muy útil si se usa con responsabilidad y criterio.

Antes de comprar algo a meses sin intereses, se debe preguntar si realmente se necesita, si está dentro del presupuesto, si se puede pagar las mensualidades sin problemas, y si no hay una opción más conveniente para o mejor precio. Recordemos que lo más importante es cuidar nuestra salud financiera y no endeudarnos más allá de nuestras posibilidades. El próximo Buen Fin, cuidemos nuestro dinero. Nos leemos la próxima.

Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal





abvargas@hvcontadores.org