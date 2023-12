La cuenta y la razón

Cuidemos el aguinaldo





"Si añades lo poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho"

- Hesíodo





El aguinaldo es una prestación laboral que se otorga a los trabajadores en diciembre, equivalente a quince días de salario mínimo. Es un derecho que está establecido en la Ley Federal del Trabajo y que beneficia a millones de personas en México.

Sin embargo, el aguinaldo también implica una responsabilidad financiera, ya que se trata de un ingreso extraordinario que puede ayudarnos a cubrir necesidades, deudas o proyectos personales. Por eso, es importante cuidar el aguinaldo y no gastarlo de forma impulsiva o innecesaria.

A continuación, te daré algunos consejos para cuidar el aguinaldo y aprovecharlo al máximo:

- Elaborar un presupuesto. Antes de recibir el aguinaldo, hay que elaborar un presupuesto donde se anoten los ingresos y egresos mensuales, así como las metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Esto nos ayudará a tener una visión clara de la situación económica y a asignar el aguinaldo de forma inteligente.

- Pagar las deudas. Si se tienen deudas pendientes, se puede aprovechar el aguinaldo para liquidarlas o reducirlas lo más posible. Así se evitará pagar más intereses y se podrá liberar la capacidad de crédito. Recordemos que las deudas más caras son las que tienen una tasa de interés más alta, como las tarjetas de crédito o los préstamos personales.

- Destinar al ahorro una parte. No gastar todo el aguinaldo en compras navideñas o en regalos. Guardemos una parte para crear o incrementar el fondo de emergencia, que debe ser equivalente a entre tres y seis meses de nuestros gastos fijos. Este fondo nos servirá para enfrentar imprevistos o contingencias sin tener que endeudarnos.

- Invertir otra parte. Si ya se tiene un fondo de emergencia suficiente, se puede destinar otra parte del aguinaldo a invertir en algún instrumento financiero que nos ofrezca rendimientos superiores a la inflación. Así se podrá hacer crecer nuestro dinero y alcanzar nuestros objetivos más rápido. Existen opciones de inversión para todos los perfiles y montos, solo debemos informarnos y elegir la que más nos convenga.

- Darnos un gusto. No se trata de privarnos de todo, sino de ser moderado y consciente. Si queremos darnos un gusto con el aguinaldo, hagámoslo con una parte pequeña y que no afecte nuestra estabilidad financiera. Podemos comprar algo que sea necesario o que nos haga feliz, o bien darnos una escapada o una experiencia memorable. Lo importante es que lo disfrutemos y no nos arrepintamos después.

El aguinaldo es una oportunidad para mejorar nuestra salud financiera y acercarnos a nuestros sueños. No lo desperdiciemos ni lo malgastemos. Cuidemos el aguinaldo y veremos cómo se refleja en nuestro bienestar. Nos leemos la próxima.

Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

abvargas@hvcontadores.org