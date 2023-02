“En este mundo solo hay dos cosas seguras: La muerte y pagar impuestos”

-Benjamín Franklin

Agradecida por la oportunidad de compartir sobre temas que me apasionan, espero que esta columna llamada La Cuenta y la Razón, sea de utilidad para quienes tienen el deseo de emprender, de hacer crecer su empresa o simplemente de conocer de este tema que nos atañe a todos.

En nuestra sociedad, a través del Estado se nos deben brindar servicios para el desarrollo como ciudadanos y como integrantes de esta tenemos varias obligaciones y una es la de contribuir.

Dentro de las contribuciones se incluyen los impuestos, éstos se clasifican en directos e indirectos, los primeros se causan o pagan por los ingresos y las utilidades de las personas y los segundos por las actividades que se realizan, como la compraventa de un vehículo o pago de servicios como luz e internet.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto directo de carácter anual, es decir, tenemos la obligación de cada año informar y pagar sobre el total de los ingresos, pero en el transcurso de éste se realizan pagos conocidos como provisionales mensualmente en abril del siguiente año se declara por los ingresos totales del año anterior. También mensualmente se debe declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobra cuando se realizan operaciones con los clientes, este impuesto es un impuesto indirecto y grava los actos o actividades que se realizan, el impuesto que se cobra por las actividades NO forman parte de los ingresos aun cuando caen en la misma cuenta bancaria y la autoridad en la ley otorga el derecho de reducir (acreditar) el IVA que se paga a los proveedores; recuerda: Este IVA no es tuyo, lo ideal es separarlo y en su caso informar y entregar la diferencia a la autoridad a través de la declaración definitiva mensual ya que no se realiza declaración anual por este impuesto.

En esta entrega se comentan las obligaciones de las personas físicas, quienes participan en diferentes actividades que la autoridad clasifica en regímenes. Es así, que se puede ubicar como: Actividad empresarial y profesional, asalariados, arrendamiento de bienes o intereses, entre otros.

Ante las autoridades fiscales se tienen diversas obligaciones, no sólo pagar, se le deben facilitar datos para la identificación plena y la ubicación por lo que se debe inscribir en el Registro Federal de Contribuyente (RFC) el cual es personal e intransferible y con él se liga régimen y actividades para tributar. Otra de las obligaciones es informar o declarar a través de las plataformas de la autoridad, en las fechas y con datos específicos que pide el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una obligación de informar que no involucra pagar es, por ejemplo, si no se tuvieron ingresos en el mes, se le comunica de tal situación.

Llevar la contabilidad es también una obligación fiscal, pero es importante recordar la utilidad de la información financiera como un aliado en las empresas, de hecho en algunos casos la autoridad señala que no es obligatoria, obvio para efectos fiscales, pero ésta da las bases necesarias para la toma de decisiones en el negocio, analizar e interpretar la información financiera da las pautas a seguir para el crecimiento de la misma, así que ve en la contabilidad la radiografía de lo que sucede en la organización. Es muy importante cumplir también, con la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, conocidos como CFDI o factura electrónica en tiempo, obligación que no debe ser condicionada a la compra de determinada cantidad, o a acumularle impuestos al monto -particularmente el IVA- para emitirla al cliente.

La cuenta y la razón de los negocios requiere conocer de estos temas, involúcrate y nos leemos en la próxima.