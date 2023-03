La cuenta y la razón

Conociendo el CFDI





Para comprobar las operaciones que se realizan en las empresas se creó la factura, este documento comprueba la propiedad de un bien, la realización de un servicio, una inversión, gastos relacionados con su actividad, entre otras cosas. Con el paso del tiempo y aprovechando la tecnología la autoridad hacendaria crea la facturación electrónica a través del Comprobante Fiscal Digital por Internet, que comúnmente llamamos CFDI o factura electrónica.

Este comprobante es expedido por quien realiza las actividades y contiene una cadena digital con datos específicos la cual conocemos como timbrado y lo realiza o valida la misma autoridad hacendaria.

El próximo primero de abril inicia la vigencia de la nueva versión denominada 4.0 del comprobante fiscal digital por internet por lo que es recomendable que durante marzo se migre ya a la nueva versión, aun cuando esta versión debía iniciar su vigencia en el año 2022 y fue prorrogada por la autoridad, aún son muchas las empresas que no han realizado su actualización, así como también muchos contribuyentes no conocen cuáles son los datos esenciales que se deben proporcionar con el fin de que nuestros gastos e inversiones sean deducibles en nuestras declaraciones. Es importante recordar también que las empresas están obligadas a expedir estos comprobantes a solicitud del cliente y que no se debe condicionar a determinada cantidad mínima para realizarlo o al cobro de un impuesto adicional.

Cuando se solicita la expedición del comprobante se debe contar con los siguientes datos que se encuentran en la denominada Constancia de Situación Fiscal, mismos que son obligatorios para que el comprobante sea válido y deducible: El nombre o denominación o razón social de la empresa y éste debe escribirse tal y como se encuentra en dicha constancia, en el caso de las empresas no debe incluirse el régimen de capital, es decir el tipo de sociedad que es sociedad anónima, asociación civil por ejemplo, ya que éste no forma parte de la denominación social; el domicilio fiscal, el código postal, el RFC, el régimen fiscal en el cual se tributa y el uso que se le dará al comprobante; es por estos datos que algunas empresas solicitan a sus clientes su constancia de situación fiscal donde vienen la mayoría de estos datos y así evitar problemas en el timbrado, así mismo recomiendo que se envíe a los proveedores para que no sea cuestionada la deducción del gasto correspondiente.

La autoridad hacendaria ha incluido diferentes conceptos en el campo del uso del CFDI, ya que desde ahí va clasificando los gastos de las empresas, y le será de utilidad para poder llegar a su objetivo de presentar en su aplicación la declaración prellenada.

Para las personas físicas asalariadas es muy importante que conozcan que los usos del CFDI que pueden emplear para que su derecho de deducir sus impuestos en la anual sea totalmente válido y éstos son: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos funerales, donativos, gastos de transportación escolar obligatoria, pago por servicios educativos (colegiaturas).

En el caso de las empresas quien expide este comprobante debe cuidar el método de pago con el cual lo expide ya que la autoridad considera como ingresos acumulables, es decir, los que se consideran para el cálculo del impuestos, cuando se expida el comprobante como pago en un sola exhibición o PUE, por ello debemos capacitar al personal que efectúa la facturación para que en caso de que no sea una venta de contado se realice el comprobante con el método de pago pago en parcialidades o diferido o PPD y que cuando se efectúe el pago correspondiente se elabore el complemento respectivo. Siempre revisemos los comprobantes cuando nos lo envían por correo electrónico, o nos lo entregan físicamente por si tienen errores se realice de inmediato la cancelación y reexpedición del mismo.

Aun es tiempo de actualizar el software y capacitar al personal para evitar multas por no cumplir con la nueva versión y evitar problemas con los clientes. Acércate a un profesional contable para que te asesore correctamente y no tengas problemas con la autoridad.





