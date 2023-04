La cuenta y la razón

El régimen de plataformas digitales





El régimen fiscal se creó en 2020 e inició su vigencia en junio de ese año, creado para las personas físicas que realizan sus actividades empresariales a través de plataformas y servicios digitales.

Una plataforma digital es un lugar en internet, un portal o un cibersitio, que sirve para almacenar diferentes tipos de información tanto personal como a nivel de negocios. Las plataformas funcionan con determinados tipos de sistemas operativos y ejecutan programas o aplicaciones con diferentes contenidos, como pueden ser juegos, imágenes, texto, cálculos, simulaciones y video, entre otros.

Los servicios digitales se prestan de manera en línea al usuario y éste solo puede emplearlo a través de un dispositivo digital, que puede ser una computadora, una tableta o un celular. A través de éstos se pueden realizar enajenación de bienes, prestación de servicios y arrendamiento de bienes. En este régimen no se grava a quienes la construyen y la ponen a disposición de los usuarios, este régimen grava a los usuarios de las mismas que los contratan para hacer negocios.

Es a través de estas aplicaciones que podemos contratar taxis, rentar casas, ver películas, escuchar música, leer revistas digitales o realizar pagos electrónicos, entre otros. Las personas físicas que tributan en este régimen pagan el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, una parte le son retenidos por quienes les proporcionan el servicio de la aplicación y otra parte a través de la realización de sus pagos provisionales ante el SAT, por ello que las diferentes plataformas que conocemos al momento de suscribirse para realizar operaciones a través de ella, solicita los datos de Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, código postal, régimen fiscal, con el fin de identificar al usuario y proporcionar dichos datos a la autoridad hacendaria.

Las personas que tributan en este régimen deben presentar declaraciones mensuales, excepto si optaron por que se aplique el porcentaje máximo de retención y se considere como pago definitivo en lo que se refiere a ISR y tienen la obligación de realizar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que declaran. Los intermediarios o dueños de las plataformas también tienen obligaciones fiscales aunque no son contribuyentes ya que no tienen un domicilio fiscal en nuestro país. Sus obligaciones son: Retener a la persona física el 50% del Impuesto al Valor Agregado que reciba de sus clientes a los que le brinde el servicio o les enajene bienes, en caso de que el usuario de la plataforma quien proporciona el servicio o venda los bienes no proporcione su RFC se le retendrá el cien por ciento de este impuesto; proporcionar un domicilio dentro de territorio nacional para recibir notificaciones y nombrar a un representante de su plataforma o servicio digital en nuestro país. En caso de que la plataforma o aplicación no proporcione el domicilio o el nombre de su representante legal su aplicación puede ser bloqueada.

Como observamos, este régimen está dirigido a quienes emplean estos servicios digitales para brindar servicios, que lleguen sus productos u ofertar sus propiedades en renta a diferentes partes del mundo. Si estás interesado en realizar alguna actividad empresarial a través de los servicios o plataformas que existen debes conocer las obligaciones fiscales que deberás cumplir. Recuerda siempre acudir con un profesional contable.





Nos leemos la próxima.





Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y maestra en Derecho Fiscal.

Correo: abvargas@hvcontadores.org