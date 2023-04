La cuenta y la razón

El beneficiario controlador





Desde el año pasado las empresas tienen la obligación de identificar al beneficiario controlador. En el Código Fiscal de la Federación en su artículo 32-B-Ter señala la obligación de presentar información "fidedigna”, completa y actualizada de los beneficiarios controladores, y las obliga a obtener y conservar dicha información como parte de su contabilidad, y proporcionarla al SAT, cuando lo requiera.

Definamos qué es beneficiario controlador. El Código Fiscal señala: “Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico; o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando haga o hagan de forma contingente”. Es necesario que se formen los expedientes de cada socio con los datos específicos, y claros, así mismo, en caso de cambio o modificación de los datos o de los socios que pertenezcan a la sociedad deben actualizarlos, en un plazo de quince días naturales posteriores a cuando ocurran dichos hechos. Pero ¿cuál es realmente el problema que enfrentan las empresas para recaudar esta información? Bueno, de acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal emitida por el SAT, se señala la que respecto a cada beneficiario controlador, se debe obtener: Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponde con documento oficial con el cual haya acreditado su identidad; alías; fecha de nacimiento; fecha de defunción, cuando sea aplicable; sexo; país de origen y nacionalidad, en caso de tener más de una, identificarla todas; CURP o equivalente; país o jurisdicciones de residencia para efectos fiscales; tipo y número de clave de identificación oficial; clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente; estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o concubino, de ser aplicable; datos de contacto, mail, número telefónico; domicilio particular y domicilio fiscal; relación con la persona moral o calidad que ostenta; grado de participación en la persona moral; descripción de la forma de participación o control; número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos; lugar donde las partes sociales se encuentren depositadas o en custodia; fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral. Una gran lista de requisitos que deberán tener en un expediente por cada uno de los socios beneficiarios controladores.

En caso de que se cuente con consejo de administración cada uno de los miembros se deberá contar con dicho expediente, ya que ellos son los beneficiarios controladores de estas empresas.

Esta información es responsabilidad de cada empresa, ya que las multas que se contemplan son de entre 1.5 hasta 2 millones de pesos para aquellas que incumplan con las disposiciones de esta materia, y esta es por cada expediente que no tengan elaborado; si la información no está actualizada la sanción varía de 800 mil hasta un millón de pesos. La recomendación es que acudan con su contador para que los asesore y evitar ser acreedores a las multas por no tener los expedientes.





Contador público certificado especialidad en Fiscal por el IMCP y maestra en Derecho Fiscal

correo: abvargas@hvcontadores.org