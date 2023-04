La cuenta y la razón

Pero vamos poniéndonos en contexto, para tratar de comprender cual fue el fin de la creación de este régimen. Cuando iniciamos una empresa (no importa su tamaño), debemos entender lo financiero, en toda empresa obtendremos ingresos, que son el resultado de que el cliente consuma nuestro producto o solicite nuestro servicio; pero también una empresa invierte, adquiere, contrata servicios; todos requerimos de materia prima, de productos para realizar nuestro producto, de servicios como energía eléctrica, internet (ahora tan necesario); es entonces que en nuestro negocio podemos obtener utilidades cuando nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos y costos, o pérdidas cuando los gastos son superiores a nuestros ingresos.

Bueno, esto es lo normal en toda empresa, si hablamos de lo fiscal este resultado financiero conocido como utilidad será la base para el cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente. Adicional a esto las personas físicas tenemos el estímulo de deducir gastos de carácter personal como los gastos médicos, hospitalarios, colegiaturas, intereses reales pagados por crédito hipotecario, entre otros.

Al aceptar como persona física tributar como RESICO, se renuncia al derecho de deducir los gastos, los costos y también las deducciones personales. Esto rompe con lo financiero de la obtención de una utilidad, ya que el cálculo para el pago del ISR se basa en los ingresos directamente.

Algunos contribuyentes señalan, eso no importa, tengo una tasa preferencial, olvidando que toda empresa tiene sus temporadas bajas en cuanto al consumo de su bien o servicio que ofrece, y esto puede ocasionar que financieramente hablando ese mes no se tengan los ingresos superiores a los gastos, es decir, la generación de una utilidad. Hay imprevistos, y es normal en nuestras empresas, pero al pertenecer a RESICO no existe un cálculo sobre la utilidad, sino sobre los ingresos que se reciben.

Ante esto, observo que más que un apoyo al emprendedor, a la micro y pequeña empresa, es un régimen que sólo ha sido creado con fines recaudatorios, y que pierde la razón de realmente combatir a la informalidad, en el anterior régimen, a las personas físicas se les iba llevando a una nueva cultura financiera y fiscal, para que al finalizar el periodo que señalaba ese régimen, entendieran el cómo se calcula y paga el ISR.

Todo empresario debe entender cuál es el fin de una empresa, también debe estar consciente que su empresa debe crecer, que fue creada con el fin de trascender. Así mismo, comprender que la autoridad señala la no necesidad de llevar contabilidad, pero que esta no obligación es para fines fiscales, porque toda empresa, de acuerdo con el Código de Comercio, debe llevar un registro contable; un empresario requiere conocer qué pasa, qué sucede en su empresa; no hay algo que pase en la empresa que no quede registrado en contabilidad.

A la autoridad fiscal pareciera no importarle que las micro y pequeñas limiten su crecimiento con el fin de conservar un régimen y que, al contrario, debe observar que si las empresas generan riqueza, generará ella más recaudación. Es necesario que como contadores públicos y como encargados de la asesoría a las empresas, sobre todo a los que inician y emprenden involucrarlos a la cultura financiera, de ahí parte lo fiscal, pero no debemos dejar de lado la importancia del registro contable y de la emisión de los estados financieros para que estos tomen decisiones con base a la realidad financiera de su empresa, que aprendan a presupuestar y a generar controles.

El RESICO será un régimen que contribuirá a la recaudación, el cual es el fin de la autoridad, pero también por desgracia contribuirá a generar un pensamiento de no generar más riqueza para no salir de éste y perder la tasa preferencial, tal y como lo hemos visto en el RIF.

Es necesario que la autoridad comprenda la nueva realidad en la manera de hacer negocios, que comprenda que es necesaria la generación de empleos, pero sobre todo que comprenda que las empresas mexicanas deben de crecer, y se le debe apoyar a ese crecimiento y generación de empleos y riqueza, la base de su recaudación debe ser la generación de riqueza en cada negocio. Debemos fomentar una cultura financiera y fiscal que motive la generación de más oportunidades y de nuevas empresas.

Vayamos más allá de lo fiscal, es el momento de retomar el rumbo y si la autoridad no apoya al emprendedor debemos hacerlo nosotros para que se fomente la creación de empresas para el crecimiento de nuestro país. No es en lo fiscal que encontraremos el apoyo a los emprendedores, la autoridad ya lo demostró, pero si será en lo financiero que haremos que las cosas sucedan y que las empresas crezcan. El RESICO existirá mientras siga recaudando la autoridad, pero debemos ir siempre más allá y entender a quién les convendrá este régimen, el cual claramente no es a todos, conozcamos el comportamiento de nuestros clientes en su vida financiera, en su vida presupuestal y tomemos siempre la decisión que ayude a su crecimiento.