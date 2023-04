La cuenta y la razón

Recomendaciones para la empresa





Como empresarios se tiene la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que las leyes señalan, esto de acuerdo con nuestra Constitución política.

Los principales impuestos que como empresarios se generan son: Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, éstos son los que generamos por nuestras actividades, y si tenemos empleados pagaremos las retenciones correspondientes ya que somos responsables solidarios.

Así mismo, conocer el régimen fiscal en el cual tributamos,conocer cuáles son nuestras obligaciones, los tiempos en que debemos cumplir, así como, conocer estímulos y subsidios que podemos tener de acuerdo con el régimen que pertenecemos; en muchas ocasiones se cree que eso es responsabilidad del contador público, pero el responsable del cumplimiento es el contribuyente.

En este ejercicio fiscal inician algunas obligaciones como el uso obligatorio del CFDI 4.0, el cual nos obliga a tener un mayor cuidado en las cuestiones administrativas de nuestra empresa. Esto es sumamente importante que lo conozcas, ya que un comprobante mal elaborado de tus ingresos puede provocar una doble acumulación de tus ingresos e incrementar el monto del impuesto a pagar; así mismo en materia de IVA incrementaría el monto a pagar de este impuesto. También si no observas el cómo solicitas a tu proveedor el comprobante de tu gasto puedes hacer que éste sea no deducible para fines de ISR y no acreditable para fines de IVA. Es recomendable realizar la debida diligencia del cliente, solicitar la constancia de situación fiscal para que se evite cancelaciones de los comprobantes emitidos, ya que también este proceso tiene cambios y no será tan sencillo realizarla.





Es importante tener en orden lo siguiente:

Tener ya habilitado el buzón tributario y éste debe estar con los datos del contribuyente, ya que es el medio de contacto con la autoridad.

Verificar siempre la vigencia de la e. Firma y de los sellos digitales.

Hay que recordar que no existen cuentas bancarias no fiscales, hay cuentas para uso personal y cuentas para uso empresarial, pero siempre tener en cuenta que todas las cuentas bancarias son fiscalizables.

El orden administrativo y financiero siempre apoyará a acreditar el impuesto al valor agregado que podemos generar.

Tener presente que el IVA que se cobra a los clientes no forma parte de los ingresos de la empresa.

La actualización y activación del buzón del IMSS.

Para fines de deducción de ISR siempre solicitar tus CFDI y que éste se emita correctamente.

Realizar los pagos por transferencia, cheque, tarjeta de débito o de crédito para facilitar el acreditamiento y la deducción del impuesto correspondiente.

No se debe limitar el crecimiento de la empresa con el fin de conservar un régimen fiscal. La principal recomendación al emprendedor o pequeño empresario siempre será que acudan con un profesional de la contaduría, él explicará y apoyará en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que como empresario se tienen, siempre hay que cuidar el patrimonio, evita improvisar. Nos leemos la próxima.





*Contador Público Certificado Especialidad en Fiscal por el IMCP y Maestra en Derecho Fiscal

correo: abvargas@hvcontadores.org