La cultura cívica y educativa en Nazas al bote de la basura

El 12 de abril del 2024, la primaria “Guadalupe Victoria” de Nazas, Dgo., cumplió 68 años de su fundación; por tal motivo, los maestros en su planeación cívica y cultural, se comprometieron a celebrar tan relevante fecha; logrando una sinergia con varias escuelas de la zona escolar y de la región necense, entre ellos, San Luis de Cordero y San Pedro del Gallo. La idea fue dejar huella en la vida histórica del municipio de Nazas, por tal motivo los maestros en coordinación con los padres de familia y alumnos, se organizaron desde noviembre del 2023 con encuentros deportivos, culturales y académicos así como demostraciones cívicas por parte del alumnado, enrolando a la banda de guerra y a la escolta de la primaria en referencia.

Debo mencionar que a partir de la pandemia, se incluyó a la banda de guerra para acompañar a la escolta del plantel, y que previamente había adquirido tambores y trompetas, esos que por algún tiempo permanecieron marginados por los consabidos motivos de salud pandémica; pero al renovarse las clases presenciales, con suma responsabilidad prestando oídos a las indicaciones del sector salud, reiniciaron sus prácticas. Con el paso del tiempo, el encanto de los padres de familia se terminó, no obstante el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas que formaron parte de la banda de guerra y la escolta; tal fue su gozo, que la misma sociedad estudiantil, padres de familia y miembros de la comunidad se los manifestaba. Los padres de familia se encontraban satisfechos por el nivel de preparación adquirido por sus hijos como integrantes de la banda de guerra y escolta, resultando satisfactorio que su escuela fuera la única de nivel primaria que poseyera una banda de guerra completa, lo anterior, gracias a las gestiones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 104 de Lázaro Cárdenas en Nazas, desde el año de 2000. Otra de las actividades realizadas por la banda de guerra y la escolta, que dejó un buen sabor de boca en la sociedad de Nazas, fue el 24 de febrero de este año, en ocasión de la inauguración del Museo Etnográfico de Nazas, con la presencia de de trece municipios del estado de Durango, además de la comunidad cultural y educativa en la entidad.

Sirva el contexto anterior, para hacer del conocimiento de la sociedad y del secretario de Educación en el Estado de Durango, un acontecimiento lamentable y bochornoso en materia de civismo y educación, toda vez que el pasado 24 de junio de 2024, a escasos días de culminar el ciclo escolar, el ayuntamiento de Nazas, remitió un oficio dirigido a los alumnos y docentes, suspendiendo los ensayos de la banda de guerra de la referida institución ordenando su inmediata reubicación al estadio de la alameda “Lauro Castañeda” a 300 metros, arriesgando con ello, la integridad física de los niños y niñas, toda vez que es una ruta vehicular peligrosa y sin vigilancia, con el argumento municipal vano, de que habían sido los propietarios de los puestos ambulantes de la plaza Hidalgo, quienes solicitaron dicha suspensión, sin asumir su responsabilidad la propia edil municipal.

Esta acción pone al desnudo la ineficacia y falta de comunicación entre la autoridad municipal y el pueblo de Nazas, desconociendo los valores cívicos escolares y culturales; lo anterior, desanimó a los padres de familia y los alumnos, toda vez nunca imaginaron que fuera la propia autoridad municipal quien suspendiera dichos actos cívicos, no obstante que la primaria contaba con al aval de la sociedad nacense para realizar sus ensayos conforme a los usos y costumbres de los pueblos y en atención a lo requerimientos educativos enmarcados en los planes y programas vigentes. La Presidente Municipal de Nazas no sale de su marasmo y entuerto social, porque es intolerante y no sabe convivir con la sociedad que la eligió, prefiriendo enemistarse con el sector magisterial de Nazas.