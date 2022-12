Estimado lector, abordo el tema del tiempo porque todos tenemos una concepción distinta del mismo. El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos no pasados ni futuros respecto a otro.

Los valores son concepciones universales de lo que es positivo o negativo tal como la belleza, la útil, lo bueno y lo justo en una sociedad, lo tarde y lo temprano, la puntualidad y la impuntualidad. El tiempo es una variable de enorme dimensión cuando entramos en contacto con otras culturas y con la educación de las personas con respecto a la utilización del tiempo en una misma sociedad. En este sentido el tiempo como tal, es un concepto abstracto que tiene connotaciones y significados en las diversas culturas del mundo.

Hay dos concepciones diametralmente opuestas referente al tiempo, una lineal. Es decir, pasado, presente y futuro, y la otra circular, las mismas que tiene una relación en la concepción occidental y la oriental.

La cultura occidental mantiene una obsesión por la puntualidad (no toda), ya que la vida cotidiana en lo social y profesional se rige en demasía por esta idea. Es así que los años, meses, semanas, días (mañana, tarde, noche y madrugada), horas, minutos y segundos, tienen un valor finito, valioso y fijo en el cual es posible ganar tiempo, gastarlo o comprarlo.

Para los norteamericanos donde impera la cultura del tiempo lineal, se desarrollan industrias relacionadas con el tiempo con la idea de ahorrarlo, así está la industria del fast food, fast track. Para los alemanes, y muchos otros países, si las personas no están a tiempo para una junta, o no se entrega un trabajo a tiempo es considerado como falta de profesionalismo. En Inglaterra no es una coincidencia de que el monumento más emblemático sea el Big Ben. Los ingleses sienten un profundo respeto por el tiempo de ellos mismos y el de los demás. La puntualidad es un tema bastante delicado, ya que el más mínimo retraso a una cita es considerado como una autentica falta de respeto.

Las culturas orientales perciben el tiempo de manera circular, consideran que éste no tiene principio ni fin, es infinito y carece de valor. Hay un dicho, “si no se aprovecha la oportunidad hoy, habrá otra oportunidad mañana”. Las empresas japonesas y chinas, en el cierre de acuerdos toma mucho tiempo, pero una vez que se toma la decisión su puesta en marcha es rápida.

Jhon Mbiti dice que para los africanos, el tiempo no es una abstracción de la mente sino una serie de sucesos que han ocurrido, que están ocurriendo y los que están a punto de ocurrir. Lo que no ha ocurrido o no es probable que ocurra entra en la categoría “no tiempo “. Para los africanos el tiempo se orienta hacia el pasado más que hacia el futuro. El futuro es peligroso porque puede traer cambios que desvíen del modo de vivir de los antepasados. Por eso se dan rituales de supresión del tiempo, en bastantes culturas africanas. Los africanos tienen una actitud muy relajada por lo que respecta al tiempo. El africano tradicional se toma el tiempo con calma.

En México, la relatividad del tiempo, es un rasgo muy mexicano. Desde el “ahorita” que puede ser una eternidad, hasta la llegada a eventos hora y media después. Los mexicanos tenemos una manera única de relacionarnos con el tiempo. La relatividad del tiempo en el mexicano está formada por cantidad de ejemplos que van desde al ahorita, ahí voy, espérame unos minutitos, ya mero, luego te hablo; al rato es diferente al ratito, ahí mañana, luego, entre muchos más. De acuerdo a la idiosincrasia del mexicano, el tiempo siempre ha sido relativo. Desgraciadamente, fue Albert Einstein quien se hizo mundialmente famoso por la relatividad del tiempo… Es broma. ¡Hasta la próxima!