La democracia en América

“Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad”.

Alexis de Tocqueville





Aunque el título del presente texto se toma prestado de uno de los más grandes clásicos que se han escrito en la filosofía política, redactado por el célebre Alexis de Tocqueville y cuyo primer tomo fue publicado en 1835.

En realidad hace alusión al estado de cosas imperante en 2023 acerca de la democracia en el contexto del continente americano a partir del Democracy Index (Índice de Democracia) 2022 “Lademocracia en primera línea y la batalla por Ucrania”, elaborado por TheEconomistIntelligenceUnitLimited (EIU) -y que se compone de cinco categorías a analizar: Proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles-.

Según este estudio, los únicos países americanos que se consideran como una democracia plena son Uruguay, Costa Rica y Chile. Democracias defectuosas son Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Jamaica, Surinam, Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Guyana. Regímenes híbridos resultan ser Perú, Paraguay, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia. Y regímenes autoritarios se consideran Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Estados Unidos, considerada como un modelo a seguir por lo general a lo largo y ancho del mundo, en este informe destaca en los rubros de procesos electorales y pluralismo, así como en la participación política y las libertades civiles, pero flaquea en aspectos como el funcionamiento del gobierno y la cultura política. A grandes rasgos y de manera proporcional, según la categoría en la que se encuentre cada Estado nacional, este es el tipo de comportamiento que se tiene a nivel continental.

Se puede estar o no de acuerdo con los resultados generales que ofrece este reporte. Por ejemplo, en el caso particular de quien esto escribe, sin considerar que México sea una democracia consolidada en términos de contenidos y de calidad, no habría demasiadas razones para determinar que países hermanos como Brasil, Argentina o Colombia, por ejemplo, tengan un mayor desarrollo democrático que el nuestro. Sin embargo, todas y todos tenemos derecho a la estipulación lingüística y, además, desacreditar o desautorizar ciertos rubros del informe a nada práctico conduciría en la realidad. Por ello resulta importante analizarlo en su conjunto y observar con detenimiento los rubros en los que se puede mejorar.

Según se decía con anterioridad, hay ciertas fortalezas por lo que hace a los procesos electorales, el pluralismo, la participación política y las libertades civiles en América, pero hay señales alarmantes cuando nos referimos al funcionamiento del gobierno y la cultura política, en lo cual influye decisivamente el rango tan alto de corrupción que prevalece en el continente y que, indubitablemente, sigue siendo el principal obstáculo a superar.

Como decía Tocqueville: “Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad”. Para la democracia contemporánea en América, ello implica que si no aprendemos de nuestros errores estaremos condenados a repetirlos, valga la conocida expresión. Esa es la importancia que tiene la historia que, por supuesto, se edifica en el día a día. Aunque hay casos rescatables como los de Uruguay, Costa Rica y Chile, según se veía con antelación, en realidad los sistemas democráticos de la región navegan a la deriva y deben enderezar pronto el rumbo, so pena de caer definitivamente y con muy pocas posibilidades de poder ver hacia delante con objetividad, firmeza y claridad.