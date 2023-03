Hace poco fue lanzado el Democracy Index (Índice de Democracia) 2022 “La democracia en primera línea y la batalla por Ucrania”, elaborado por The Economist Intelligence Unit Limited (EIU), compañía hermana de la influyente revista The Economist.

Este reporte ha sido realizado desde el año 2006 y desde entonces se ha convertido en un buen marco de referencia en los estudios empíricos sobre la democracia. Más allá de que para algunos The Economist forma parte del conglomerado mediático global de corte neoliberal, lo cierto es que más allá de que compartamos su ideología o no, no puede negarse que muchos de sus trabajos cuentan con un rigor metodológico serio, lo cual es aplicable a EIU.

El Índice de Democracia elaborado por EIU se compone de cinco categorías a estudiar: Proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles; según los resultados que cada país examinado obtenga en cada uno de estos ámbitos puede considerarse como uno de cuatro regímenes: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario.

Como no podía ser de otra manera, los hallazgos de EIU muestran un desencanto generalizado con la democracia en la era de la postpandemia. Sólo un 8% de las personas en el mundo reside en naciones consideradas como democracias plenas; un 37.3% en democracias defectuosas, un 17.9% en regímenes híbridos y un 36.9% en regímenes autoritarios.

En números brutos, únicamente 24 de 167 países y territorios analizados pueden ser considerados como democracias plenas, lo cual por supuesto es indicativo del enorme trabajo que todavía hay que hacer para alcanzar un estatus óptimo de democratización no sólo electoral sino sustantiva y de calidad.

La lista de las democracias plenas abarca jerárquicamente -de mayor a menos puntaje obtenido- a las siguientes naciones, todas ellas caracterizadas por sistemas electorales confiables al menos en su generalidad y por otorgar un mínimo de satisfacción a los derechos y demandas sociales de sus ciudadanos: Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Taiwán, Uruguay, Canadá, Luxemburgo, Alemania, Australia, Japón, Costa Rica, Reino Unido, Chile, Austria, Mauricio, Francia, España y Corea del Sur.

Llaman la atención los casos de Uruguay, Costa Rica y Chile, los cuales se colocan a la vanguardia en la región latinoamericana, cuyo contexto analizaremos con mayor profundidad en una próxima ocasión. Asimismo, es notoria la ausencia de Estados Unidos en esta élite, pues su larga tradición democrática lo obligaría a insertarse en la cúpula, aunque si lo reflexionamos con mayor detenimiento tampoco resulta tan sorpresivo dados los elementos deficitarios que caracterizan en ciertos aspectos a nuestro vecino del norte en su vida pública.

También resultan llamativos los resultados obtenidos por España, pues en los últimos años han salido a la luz pública numerosos escándalos de corrupción política que han salpicado lo mismo a los partidos tradicionales que a la corona española propiamente dicha.

Cualquiera que sea el caso, el examen a conciencia de este tipo de informes brinda luz sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer para hacer de la democracia una realidad o para seguir considerándola una utopía sumamente alejada de las expectativas colectivas. Sin democracia plena no puede haber derechos fundamentales ni libertades públicas en toda su amplitud, lo cual erosiona el Estado de Derecho a nivel planetario.