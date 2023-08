La derecha contra los libros de texto

La incapacidad de toda la oposición política para enfrentar el próximo proceso electoral es patética. Porque todo les anticipa un fracaso rotundo, debido a que sus liderazgos carecen de iniciativa, proyecto y hasta sentido común. Porque en pleno avance del siglo XXI, añoran la hoguera de la Santa Inquisición, para quemar todo lo que se les ponga enfrente y esta vez tienen en capilla a los libros de texto para hacerlos víctimas del fuego.

En esa rebatiña desesperada y de ignorancia supina, aparece de cuerpo entero la actitud oscurantista, retrógrada e irracional de la derecha, para lanzarse contra el cambio en los libros de texto y así justificar una guerra mediática, ruin y barata, donde se reciclan los mismos argumentos que en los años sesentas, donde aparecían pegadas a las puertas las calcomanías de la hipocresía recalcitrante: “cristianismo sí, comunismo no”. Pero ahora su reto es intimidarnos con el tule de ese petate y contagiarnos de sus debilidades.

Y ahí están sincronizados día y noche en todos los medios electrónicos, declarando sin razón y sin argumentos: ¡Ahí vienen los comunistas! ¡Nuestros hijos serán adoctrinados! ¡Ya quitaron las matemáticas! ¡En español van a sustituir lo correcto por lo incorrecto! ¡Nuestros hijos son muy chicos para que vean cosas tan explícitas de la sexualidad! ¡Quieren que aprendan a manifestarse para que sean revoltosos! Por dichos motivos, los libros deben tirarse, romperse, arrumbarse o quemarse.

Mediante ese bombardeo multimillonario, lucen el cinismo, la desvergüenza y la sinrazón de los ataques de la oposición derechista, que bajo la voz de los jilgueros y calandrias de las jaulas desinformadoras, pretenden asustarnos y chantajear al Estado para recuperar sus privilegios.

Es tan obvia su iracundia contra la 4T, que no les importa hacer el ridículo y bajo la apariencia de que ya leyeron los nuevos libros de texto, los satanizan y descalifican, sin importarles evidenciar su ignorancia, la que no va a inflar aunque griten, suden y se estimulen con la algarabía infernal de sus propios ladridos, los cuales han terminado por envenenar la manzana que nos quieren dar a probar.

Pero se les ha olvidado que las cosas han cambiado y que ahora cualquier ciudadano de a pie no la piensa para cuestionarlos: ¿Y, ahora qué están buscando? Porque no están desgastando ni exhibiendo de a gratis a su voceros estrella. La educación ha sido abandonada por décadas y jamás les ha importado lo que en las aulas suceda, salvo la preocupación de que en las instituciones públicas aún no hay misas ni se imparte catecismo.

Creo que si hay tanto desprecio y encono de parte de la derecha y sus mercachifles, algo malo para ellos deben tener los nuevos libros de texto, y para atinarle no se necesita echarle tanta ciencia, ya que los golpes en la bolsa rompen el silencio y agrandan el escándalo, cuando disminuyeron las cuantiosas ganancias a las que estaban acostumbrados, nada más por concepto de impresión. De ahí que no regateen en financiar bots y gritones en los medios televisivos de su propiedad.

En este momento se pueden deducir muchas cosas. Sin embargo, es muy obvia la propaganda de los derechistas que a través de sus lacayos, pretenden minimizarnos como ciudadanos pensantes. De ahí que piensen que gritándonos al estilo Alatorre, nos van a sorprender. Que ordenándonos los vamos a obedecer, como la osadía que propone Marco Cortez, líder del PAN, que arrojemos al basurero los nuevos libros de texto; pero si la piedad nos tienta, que cuando menos les arranquemos las hojas que no sean convenientes para la educación de los niños.

Pero como la cascada de las intrigas es inagotable, no podía quedarse atrás el impresentable Germán Martínez, quien fuera uno de los principales instigadores de los maestros, cuando fueron acosados y perseguidos por la mal llamada reforma educativa y ahora sorpresivamente se arroga el manto divino de la justicia para defenderlos, “por la soledad que van a sufrir, al ser abandonados con el paquete de los nuevos libros de texto”.

Pero el colmo lo rebasa Salinas Pliego, que en un afán de calentar a unos y agraviar a otros, no se mide cuando twitea: “ya van a llorar los malparidos de la izquierda, porque no vamos a dejar que destruyan al país, los mugrosos tienen miedo porque ya se van”. La locura ya los hace que vean las cosas al revés.