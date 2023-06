“Yo recibí mucho más de esta brigada que lo que pude haber venido a dar”. Estas fueron las palabras de uno de los médicos especialistas que se sumaron a las brigadas médico dentales de INVASION de ESPERANZA. Eso es lo que sucede cuando se te revela esta verdad: «Más bienaventurado es dar que recibir». (Hechos 20.35)

Cuando pones tu vida a disposición y servicio de otros. Cuando ofreces tu tiempo, energía y recursos para que otros reciban alivio, aliento y ayuda. Cuando te donas en cuerpo y alma para que otra persona sea beneficiada, experimentas una dicha y una alegría inexplicable.

El primera recompensa es la felicidad que sientes al hacerlo. Pero, además: Eres libre de la ansiedad que te causa la preocupación por tus propios problemas; libre del egoísmo que te expone a llevar una vida ensimismada; le das un golpe de humildad a la soberbia que nos lleva a pensar que somos más que los demás. Te vuelves mas empático, compasivo, generoso.

Muchos conocen esta forma de actuar como “altruismo”. Sin embargo, el altruista tiene la tendencia a pensar que ese acto desinteresado que hace bien al otro nace de su inclinación natural a hacer el bien. Por otro lado, el altruista piensa que su acto es voluntario, es decir que emana de su fuerza interior para hacer el bien. Esa forma de ver las cosas pertenecen al terreno del humanismo y aunque tienen un efecto positivo, generalmente es a corto plazo.

Hoy te propongo algo más fuerte, más a largo plazo, más radical. Dejes que el carácter de Cristo quien quiere entrar en tu vida, te haga una persona generosa y que vivas en esa dinámica de experimentar la DICHA DE DAR cada día porque como imitadores de Jesús este es nuestro lema: “… y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás.” (Marcos 10:44)

No servimos porque “nos nace” en nuestra bondad natural, sino porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios que nos transformó. No servimos “voluntariamente” sino porque no nos “queda otra”, somos esclavos por amor a aquel que se dio a sí mismo para salvarnos.





