La dirigencia de la Sección 44, acotada y desesperada en su final

Por ahí anda circulando en las Redes Sociales, un video donde el secretario general de la Sección 44, informa los resultados de una reunión que tuvo con el secretario de Educación Rubén Calderón.

Sin duda que su pobre comunicado, refleja a flor de piel la debilidad de un representante acotado y desesperado por su incapacidad, donde demuestra que su cinismo lo ha rebasado, al reconocer públicamente que “nunca se ha comprometido a establecer una fecha para conseguir el pago de los quinquenios”.

Por eso, hay que distinguir puntualmente que antes en el sindicato era posible prever más de lo mismo, ahora en la Sección 44 con estos charritos tiene uno que resignarse a esperar lo peor de lo mismo, ya que su desafortunado comunicado acaba de corroborar que no da para más.

Al líder de la Sección 44, ya se le venció su período y en pleno final, se crece en el fracaso al pasar sin pena ni gloria. Ya cumplió y desperdició cuatro años y como las aguas negras se apresta a seguir contaminando el escenario. De ahí que toda la inmundicia que le acompaña, insensatamente intentan detener el tufo y lo animan a que se agarre de un clavo ardiendo, para limpiar la cara sucia de tan desafortunado y sucio liderazgo.

Con las explicaciones y justificaciones de su discurso, queda claro que el maestro no fue a negociar, fue a pedir frías. Más claro, a que le echen la mano, porque pese a que como los malos toreros, ya va de salida a rastras, pero insiste ante sus patrones que le den el último tirón, haber si logra cuando menos salir gateando. Cosa que no creo que suceda, porque las migajas que dice que consiguió no le ayudan ni siquiera a enderezarse, sino a morir indignamente.

Su gestión ha sido un verdadero lastre, nos ha quedado a deber en todo, pero principalmente en el tema de los quinquenios, cuya bandera enarboló para legitimarse, pero al ver el gran peso que dicho problema implicaba, cobarde y vergonzosamente la dejó caer. Ahora que el tiempo se le vino encima, pretende sorprendernos con un discurso pobre, que flaco favor les hace a los que pretende imponer.

Como punto de partida de dicha información, el señor se ufana de afirmar que ya obtuvo el compromiso por parte de la Secretaría de Educación, de incluir el quinquenio en el cheque del maestro. Si mal no entiendo considero que ésta es la primera pifia de dicho acuerdo, porque intentan resolver dicho problema al revés. O sea, acoger a los trabajadores a ese concepto y lo que se adeuda hace 55 años que siga en standby.

Ahora, no es un gran triunfo que a los trabajadores se les incluya dicho concepto en el cheque, que se les pague lo que se les adeuda, porque de lo contrario nos están obligando a entender que este mal crónico lo quieren curar con una aspirina, porque cien pesos que le bonifiquen a los docentes cada cinco años, pues es una burla y una ofensa a la inteligencia, porque ese acuerdo simplón no resuelve el problema, sino lo agudiza. A los docentes se les adeudan cantidades millonarias y no deben cubrirlas con patrañas ni dosis de atole con el dedo.

Ahora, que si ya pactaron las partes en apegarse a la normatividad, pues ésta ya no existe. Que le hablen claro al magisterio y que las partes asuman su responsabilidad y que ya retiren la carpa de ese circo, que no divierte a los maestros, pero si los entretiene.

La verdad los hace libres y así no veríamos la desesperación que arropa al secretario general, donde sus traspiés verbales lo delatan, ya que al exhibirse en las redes sociales con choros tan gastados, como el exhortar a las bases a que se mantengan unidas para exigir un “derecho que existía en la ley”, literalmente expresado por el de la voz, ya que ahora no deja dudas de la traición en que participó, cuando el orden legal de los quinquenios se derogó.

“El derecho que existía en la ley” es un desliz verbal que tácitamente reconoce el líder, que en la actualidad no existe nada legal que obligue al Gobierno del Estado a que cubra el adeudo de los quinquenios, mucho menos que a nivel federal, pueda turnarse una puntada que carece de sustento. Lo saben y entienden que no bastaría hacerlo, por lo que la buena voluntad no se conmoverá de la urgencia clientelar de sus promotores.

Las manecillas ya marcaron la hora de su salida. Sabe que ya no hay tiempo. Sin embargo, el pilón que éste le otorga, lo aprovecha para recurrir a su patrón para que le aplique oxígeno y dar así señales de vida, llevando consigo un puñado de promesas, que riñen con un cúmulo de contradicciones, pero que le han servido para robar cámara en las redes sociales, donde sus limitantes lucen espectaculares.

Lo peor de este personaje, es que nunca ha reconocido lo que le ha faltado por hacer. Presenta una narrativa de logros miserables. Habla de pequeños pasos y oculta el gran trecho que le faltó por andar. Asegura literalmente que “no va a soltar el tema de los quinquenios ni va a parar en esa lucha”, pero no establece cuál será la estrategia específica para su logro. De ahí que lo que alude al tema no es reconfortante, sino preocupante, porque todo indica que no hay rumbo ni decisión, pero sí un sinfín de excusas para confundir y eludir la solución.

Pero pareciera que la fortuna del señor es muy amplia, y no me refiero a la que posee en cuentas bancarias y propiedades, sino a la que lo acecha en el terreno del FOVI (Fondo de la Vivienda), donde los trabajadores se están quejando de la escasa o nula circulación de créditos, para mantenimiento de sus casas, ya que hasta la fecha no se han recibido las partidas correspondientes que debe aportar la Secretaría de Finanzas, aduciendo los afectados, que la cifra no depositada rebasa los 100 millones de pesos y que lo más extraño es que nadie de los involucrados ha dado una explicación al respecto.

Le sigue a este rosario de irregularidades, el detenimiento de las aportaciones a las aseguradoras, donde los interesados, exponen que corren el riesgo de verse afectados en el renglón de su seguridad, por el hecho de que las instituciones fiduciarias no han recibido las aportaciones correspondientes, a pesar de que religiosamente se les descuentan. De ahí que se sospecha que existe opacidad y complicidad sindical con quienes llevan a cabo dichas acciones.

Todas estas atrocidades que está padeciendo el magisterio, no son casos aislados, son un fenómeno generalizado, porque desafortunadamente las dirigencias siempre andan hambreadas. De ahí que se den prisa en acumular a corto tiempo todo lo que deshonestamente se pueda, y no es figuración de quien esto escribe, ya que el monto de sus fortunas, no concuerda con el inicio de su gestión, ya que una mano atrás y otra adelante eran sus credenciales.

Esa es la realidad en que el docente de debate. Por un lado explotado por un gobierno autoritario y tacaño y por el otro atosigado y utilizado por un sindicato anegado de voracidad, donde los dirigentes concursan para obtener ese trofeo, y de ahí convertirse en los mamíferos más feroces con la única consigna de mamar y no soltar la teta. Perdón por la degradación de mi lenguaje, pero cualquier término es piadoso comparado con los excesos de quienes nos representan.