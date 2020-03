La educación sigue siendo la esperanza

Asistimos cada vez más a escenarios en los que las conductas sociales son cada vez más alejadas de lo que socialmente está establecido como normalidad.

Se ha ido perdiendo paulatinamente el respeto a los mayores, ya no se diga a los iguales, a los menores o a los vecinos; se violentan las normas y las leyes que sugieren ciertos comportamientos cívicos, como no estacionarse en lugares no permitidos, respetar las luces del semáforo o pagar oportunamente los servicios públicos.

Se abusa del tiempo de los demás, al llegar o salir tarde de cierto evento o prestación de cualquier servicio; se tira la basura en cualquier parte, no se recogen las heces de las mascotas cuando se sacan a pasear, se derraman combustibles en el drenaje o en la vía pública y parece que a pocas personas les importa la contaminación ambiental, ya no se diga el calentamiento global.

Mención aparte queda el tema de las conductas delictivas, que van en aumento, a menor y gran escala, que por supuesto tienen un gran impacto en la convivencia social, como el robo a transeúntes, negocios, transporte público y casas habitación, la distribución masiva de estupefacientes cada vez más a la vista de cualquiera, sin que ninguna autoridad pueda detener este fenómeno; la delincuencia organizada, no sólo la que trasiega droga, sino la que comete fraudes bancarios a través del robo o clonación de tarjetas; las redes de facturación falsa que recientemente se ha denunciado; los robos a ductos de combustible, que siguen, a pesar de que se dice que se está combatiendo con éxito, los robos al transporte público de carga, entre muchos otros y que constituyen sin duda un gran problema de gobernabilidad.

Ante este escenario tan complicado y adverso no sólo para el país sino para el ciudadano común, no son pocos los políticos, legisladores, gobernantes, investigadores, académicos, periodistas, editorialistas y personas de la sociedad civil, que aducen que muchos de esos problemas podrían no estar ocurriendo si México tuviese un sistema educativo eficiente y de calidad, que estuviera formando en las aulas a personas educadas, responsables, comprometidas y respetuosas, así como a profesionistas de alto desempeño, capaces de solucionar problemas, que vengan a cambiar las relaciones sociales entre personas y grupos.

Hay algo de verdad en dicho supuesto; sin embargo, querer dejar la responsabilidad educativa solo en el sistema escolar es sin duda un error y una falsa expectativa, pues no es sólo en la escuela en donde se tienen que construir las bases de la transformación social.

Debe quedar claro que la educación es una tarea de todos, porque es un proceso continuo que inicia desde el nacimiento y culmina con la muerte de las personas, como lo declaró la UNESCO hace cerca de 50 años, en el informe Aprender a ser, la educación del futuro, de 1973.

Por tanto, efectivamente, la educación es la esperanza del desarrollo socioeconómico y de la convivencia social armónica, pero no sólo la educación escolar, sino la educación familiar, la educación social, la educación laboral, la educación política y sindical, la educación jurídica, la educación económica, la educación comunicacional y la educación cibernética.

En cada uno de estos ámbitos: En la familia, en la escuela, en la sociedad, en la empresa, en las organizaciones políticas y sindicales, en el poder legislativo, en el poder judicial, en los organismos empresariales y colegios de profesionistas, en los medios de comunicación y en las grandes corporaciones cibernéticas, deben existir las figuras de agentes educativos; es decir, personas responsables de diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar programas educativos destinados a sus usuarios, de tal forma que ahora si se pueda aspirar a una educación integral, que no se va a alcanzar sólo en la escuela sino en la suma y con el aporte de todas las instancias con capacidad educativa que existen en la sociedad.

El problema es que olímpicamente todos esos agentes educativos, incluidos los padres de familia, lo cual es sumamente grave, pues es en la familia en donde se deben sentar las bases de la educación moral y valoral, evaden su responsabilidad y apuntan al sistema educativo para que sea él el único responsable de formar y educar a las nuevas generaciones.

¿Qué es lo que pasa entonces? La escuela, los maestros y la estructura administrativa del sistema se saturan y difícilmente pueden cumplir con lo que curricularmente tienen establecido y además, dar respuesta a la multitud de programas educativos externos que los otros agentes educativos presentan para que se desarrollen paralelamente dentro de las escuelas.

El problema que se advierte es que en el país no hay un sistema de planeación gubernamental unificado, que agrupe a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno, con respeto a sus ámbitos de autonomía, así como a los sectores social y productivo, para diseñar un plan maestro para el desarrollo educativo, que contemple los distintos tipos de educación que es necesario desarrollar durante la vida de las personas, dentro y fuera de la escuela.

Se requiere que haya coordinación, cooperación, estrategias y líneas de acción integradas y coherentes, que involucren a las distintas instancias, públicas y privadas, y que en cada ámbito se formen los agentes educativos que se requieran para la implementación de los distintos programas, llámense profesores, maestros, promotores, facilitadores, instructores o mediadores.

Es evidente la utopía planteada, aunque es deseable y posible, pues la experiencia nos dice que en nuestro país difícilmente se pueden establecer acuerdos entre poderes o entre órdenes de gobierno, entre gobernantes y empresarios u organizaciones no gubernamentales y que los planes de desarrollo de las distintas instancias son independientes entre sí, cuando no contrapuestos en ocasiones. La esperanza es que pueda haber acuerdos, que la política, entendida como el arte de gobernar y conciliar intereses, se aplique en su esencia y se logre construir un gran consenso, que haga posible que la educación sea efectivamente la palanca del desarrollo, el camino a la felicidad, el instrumento para cambiar el mundo, el pasaporte para un mejor futuro, el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad, y una brújula que active los imanes de la curiosidad y la sabiduría.