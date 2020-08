La elección presidencial de Estados Unidos (2)

Estimado elector, yo siempre tuve duda de cómo es el conteo de los resultados para ganar la Presidencia de los Estados Unidos… creo que ya lo comprendí, intentaré compartirlo, no sin antes de recurrir a mi propia y añeja frase, “si me equivoco rectifico, si no me equivoco ratifico”.

¿Siempre gana el candidato presidencial que recibe el mayor número de votos? ¡No siempre! El primero fue John Quincy en 1824 y el caso más reciente aconteció en el año 2000 en la contienda presidencial entre George W. Bush y Al Gore.

La respuesta a esto se encuentra en el Sistema del Colegio Electoral”. Los autores de la Constitución de los Estados Unidos procuraron crear un sistema que equilibrara los intereses de los 13 estados que existían en ese momento y del pueblo estadounidense. Los votantes elegían a los miembros de la Cámara de Representantes, pero las legislaturas estatales (también elegidas por el pueblo) elegían a los senadores de los Estados Unidos. Y los estados enviaban delegados a un organismo, el Colegio Electoral, que elegía al presidente y al vicepresidente.

Ulteriormente, los estadounidenses enmendaron la Constitución para que el sistema fuera más democrático y es entonces que a partir de 1913, el pueblo empezó a elegir directamente a los senadores de Estados Unidos, y si bien el Colegio Electoral todavía elige oficialmente al presidente, el pueblo es el que elige a los miembros del Colegio Electoral. Entonces entiendo que el pueblo estadounidense elige a los senadores y a los miembros del Colegio Electoral.

Funciona de la siguiente manera, transcribo:

Después de la elección presidencial nacional que se celebra en noviembre, el Colegio Electoral se reúne en diciembre.

En la mayoría de los estados los delegados votan del mismo modo que lo hicieron los votantes de su estado. Los delegados votan el 15 de diciembre en sus respectivos estados y el Congreso realiza el recuento oficial de los votos en enero.

Cada estado tiene un número de delegados equivalente a la cantidad de sus miembros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, determinada en función de la población del estado medida en el Censo de los Estados Unidos que se lleva a cabo cada 10 años, más sus dos senadores. El distrito de Columbia, que no es un estado y no tiene representación con voto en el Congreso, tiene tres votos en el Colegio Electoral.

El Colegio Electoral tiene 538 delegados; se necesitan 270 votos electorales para ganar la elección presidencial.

La mayoría de los estados asigna los votos electorales con el criterio de “todo para el vencedor”.

El candidato presidencial que recibe la mayoría del voto ciudadano, recibe todos los votos electorales que le correspondan a ese estado.

Dos estados Nebraska y Maine, asignan sus votos electorales proporcionalmente de acuerdo con el voto ciudadano.

La estrategia para las elecciones presidenciales consiste en adjudicarse una combinación de estados que sume 270 votos electorales. Los resultados de las elecciones pueden cambiar a consecuencia del voto electoral en las reñidas contiendas electorales de unos cuantos estados.

Una de las consecuencias del criterio de “todo para el vencedor” del sistema del Colegio Electoral es que un candidato puede ganar la mayoría del voto nacional pero perder las elecciones.

Pensemos que un candidato gana por un margen muy pequeño en un estado y que dicho estado tiene muchos votos electorales. Dicho candidato recibiría todos los votos electorales. De tal manera que si un candidato gana por un margen pequeño en California recibirá los 55 votos electorales. Pues bien, ese mismo candidato podría perder por márgenes más grandes en otros estados más pequeños y recibir menos votos populares que su oponente. Sin embargo, ese candidato seguiría teniendo ventaja en el Colegio Electoral.

Es importante que todos los candidatos hagan campaña en todos los estados, incluso en aquellos con poca población y menos votos electorales, para poder sumar un total de 270 votos electorales.

¿Por qué los estadounidenses conservan todavía el Colegio Electoral? Porque está contemplado en la Constitución y es muy difícil enmendarla. El sistema del Colegio Electoral también refuerza el sistema bipartidista, los que significa que es poco probable que ninguno de los dos partidos principales promueva ningún cambio. Estos artículos sobre las elecciones en Estados Unidos están basados en la publicación ELECTIONS-IN-BRIEF. ¡Hasta la próxima!