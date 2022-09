La expectativa de un cambio en Durango

En todos los niveles de gobierno, la transición de un poder siempre trae consigo un bono democrático, de ahí que la llegada de un nuevo gobierno, genera expectativas, o sea las y los ciudadanos esperan que las circunstancias diarias del vivir, lo que los tiene cansados lo que no los ha dejado crecer en lo individual y familiar cambie. Tanto en la ciudadanía que votó por esa propuesta, como en quienes no lo hicieron por no encontrarse convencidos.

En esta transición se encuentra Durango, desde hace dos semanas. Así el gobernador Esteban Villegas Villarreal, ha puesto de nuevo a Durango, en el mapa nacional. No sólo, porque busca recursos en el estado, ante el déficit de más mil 700 millones de pesos que dejó con su administración, sino también por la falta de logros, sin dejar de lado el gran desencanto y decepción que se sumaron al mandato de José Rosas Aispuro Torres y que será difícil de olvidar.

Deuda a proveedores, a los maestros, a nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, constructores, obras inacabadas y municipios sin participaciones y, sobre todo en el desamparo. Lo anterior, nos muestra de que la administración pública pasada, dejó un escenario cuesta arriba.

Por ello, es mayor el reto que enfrenta el actual mandatario estatal para sortear los compromisos, que se le heredaron y otros que el en campaña adquirió, y además intentar imprimir, el sello de su gobierno en los primeros 100 días.

Independientemente de que militamos en partidos distintos, y tenemos concepciones diferentes del desarrollo social y económico del estado como duranguense confío en que por el bien de Durango, el rumbo se corrija, como senadora de la República contará con mi apoyo incondicional para que la población de nuestro querido Durango prospere.