La función pública

Fatídicamente terminó, la que sin duda habrá de ser la peor administración estatal de los últimos tiempos, la herencia que deja la gestión “aispurista”, trasciende el desorden administrativo, quedando de manifiesto el quebranto de las finanzas públicas y el desaseo organizacional en todo y todas las dependencias estatales.

Y es que ninguna se salva de los señalamientos y la presunción de corrupción, nepotismo, uso indebido del servicio público y malversación de recursos públicos.

Todo parece indicar que conforme sigan transcurriendo los días, la ficción seguirá siendo superada por una realidad que asusta y es que “el cochinero” encontrado va más allá de lo que habíamos imaginado. El desaseo va superando todas las expectativas y los señalamientos realizados a uno que otro funcionario, a través de redes sociales durante el sexenio, se quedó corto pues no hay uno solo de quienes estuvieron al frente de alguna dependencia u organismo público, que no aprovechara su encargo para lucrar y malversar todos los recursos a su alcance.

Y es que el legado gubernamental de tan penosa administración, comenzó a trazarse el mismísimo 15 de septiembre de 2016 desde la “Velaria”, justo ahí en aquella crispada toma de protesta que sirvió como acto premonitorio de lo que sería el final de una fatídica administración.

Y es que quién no recuerda el momento justo de aquel “sí protesto” que nos dejó entrever desde ahí, las múltiples carencias y todas las ausencias que durante el sexenio habríamos de padecer como ciudadanos; pues la consecución del poder se fue transformando en “euforia”, una emoción negativa que proporciona una alegría falsa, hace depositar el júbilo en manos externas, impide ver los riesgos o amenazas y limita la creatividad.

De ahí que tanta euforia, diera pie para aquella enfática pieza del mismo discurso en la toma de protesta sic… “este gobierno no se va a prestar para cobrar venganzas políticas, este gobierno va a actuar de frente a los ciudadanos, quien la haya echo la va a pagar”, nada más alejado de la realidad que vivimos pues un evidente desconocimiento de la administración pública, la falta de imaginación y la ausencia de creatividad, fueron entre otras muchas, las causas que dieron origen “al mundo al revés” del sexenio anterior.

Ya la historia ha comenzado a colocar a cada quién en su lugar, los fatídicos resultados “del gobierno de verdad”, en lo futuro habrán de servir como botón de muestra, pues la incompetencia y el incumplimiento de la palabra empeñada, así como el ejercicio indebido y el abandono del servicio público, nunca más deberán repetirse para evitar así llevar otra gestión gubernamental a la banca rota.

Porque no basta tener memoria, si de mentir y engañar se trata, se deben tener los arrestos suficientes para reconocer que fue la tibieza, incompetencia, el dejar de hacer y deshacer a los cercanos, la falta de planeación y dirección, lo que imposibilitó dieran resultados; el “yo no sabía”, “yo no tenía esa información”, “yo no robe”, “yo los puedo mirar a los ojos”, son muletillas para hilar un discurso o acompañar una declaración banquetera, nunca para eximir de responsabilidad a quienes tuvieron bajo su encargo, “mirar en todo por el bien y prosperidad” de un estado que aún continúa siendo agraviado…

Temas de Agenda:

Reingeniería para… Un desencanto precoz. Procesos de consulta ciudadana… La misma receta, sin creatividad e imaginación.

De la nueva LOAPED… ¿Quién se robó lo nuevo?





