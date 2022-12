La función pública

Entre los afectos y efectos del presidente Manuel de Jesús Ibarra





En la recta final del sexenio de López Obrador, difícil el panorama para Durango, no solamente por la crisis financiera que nos heredó la fatídica administración de los Aispuro-Barrantes, sino también porque, a corto plazo, no se vislumbra un mejor trato, que el hasta hoy recibido, por parte del Gobierno Federal, quien a todas luces nos demuestra que no estamos entre sus afectos.

Basta ver lo fugaz de su visita a la región Laguna, para supervisar los avances del proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, en lugar de acudir a la capital del Estado y sostener una reunión de seguimiento con las familias y los deudos, víctimas de meningitis.

Nada más alejado de la realidad, puesto que para López Obrador, Durango nunca estuvo ni estará entre sus prioridades, muchísimo menos entre sus afectos. Esta y otras acciones habrán de quedar entre los pendientes presidenciales, como aquella promesa relacionada con la descentralización de dependencias federales, donde en Durango, se ubicaría la Comisión Nacional Forestal (Conafor), otra asignatura pendiente.

También pacificar el país, será otra promesa incumplida, pues se proyecta que este será el sexenio más violento para México; ya que las cifras, no habrán de disminuir lo suficiente, como para celebrar una mejora respecto a su antecesor, Enrique Peña Nieto. Ahora mentor, quien sí se encuentra, entre los afectos presidenciales, hasta para reconocer, que “sigue su ejemplo”, y corregir luego diciendo,“sus recomendaciones”.

Fue durante la conferencia mañanera desde Campeche, que hizo alusión a lo dicho por Peña, antes de asumir la presidencia sic… ‘Son unos ingratos, todos me traicionaron. Los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda; y le advirtió que la verdadera lealtad se da dentro del contexto de un proyecto de nación o la defensa de una causa en común’; por lo que, ante dicha aseveración, dijo en la política, la lealtad es una falacia; y explicó que la lealtad, en el contexto político, generalmente es abyección, por lo que reiteró que en la política las amistades son de mentira y los enemigos son de verdad. Sin embargo, enfatizó que siempre hay excepciones.

Excepciones, entre las cuales no se ubica Durango y para muestra “un efecto de la falta de afecto”, la cual quedó evidenciada por la falta de cortesía política mostrada, ante el gobierno estatal en turno, a quien, el presidente en lugar de conceder audiencia, atendió al término de un evento, a “ras de mampara” y no en alguna de las salas de Palacio Nacional, teniendo como fondo quizás, la fotografía del “Gral. Guadalupe Victoria”, como sí lo hiciera, en su momento con “Samuel García”, en su carácter de gobernador electo, luego dar esa misma cortesía y atención a todas las gobernadoras y los gobernadores electos de Morena, entre otros huéspedes distinguidos por Andrés Manuel.

Querámoslo o no, en estos dos años que le restan al presidente, no desperdiciará un solo segundo para seguir incidiendo en la vida pública del país, a través de dos objetivos: Uno, cuidar lo realizado con su “cuarta transformación” y segundo, encauzar la sucesión presidencial para que perdure su legado y darle continuidad a su proyecto político.

Y es que todo está ya encaminado, a la sucesión; basta ver el énfasis desde las mañaneras, los gestos, sus declaraciones, todo ya tiene que ver con lo que está en juego, el 2 de junio de 2024, que se elige al presidente número 66 de la historia, es la continuidad de un proyecto político, por lo que buscar enamorar al presidente, otra vez habrá de postergarse y esperar que el relevo gubernamental, venga ahora sí acompañado de un aliado y/o aliada, porque AMLO para Durango nunca lo fue.





Temas de agenda:

100 días de gobierno municipal, en tonos grises.

En los procesos de planeación, el gran ausente: La ciudadanía.

Usos y costumbres: Gobernar sin agenda.





