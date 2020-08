La funcionalidad del doctor López-Gatell

Hugo López-Gatell representa para la oposición del autodenominado gobierno de la CuartaTransformación (4T), una especie de desahogo a sus frustraciones políticas; ante lo poco conveniente que resulta ser frontales con el presidente de la República, quien podríacastigarlos con recortes presupuestales o con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encauzan sus energías y se hacen visibles golpeando al sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En efecto, la semana pasada, nueve gobernadores solicitaron la renuncia del epidemiólogo bajo el argumento de que la estrategia de contención y las medidas sanitarias que ha implementado han fallado, lo que a su entender es causante de que los índices de contagios y muertes por Coronavirus (Covid-19) hayan alcanzado los niveles que hoy tenemos en México.

Además, se acusa al doctor López-Gatell de ser el causante de la brutal crisis económica que padecen millones de mexicanos, el argumento inquisidor lo centran en que sus predicciones no fueron acertadas, lo que a la postre generó que los pronósticos que muchas empresas hicieron para reactivar sus actividades económicas se fueran al suelo.

La mayoría de las acusaciones y señalamientos que se le hacen son ciertas, las discrepancias –por no decir mentiras- en la información que presenta, las proyecciones desatinadas y las estrategias fallidas –sin mencionar su arrogancia--han hecho que buena parte de los 439 mil 046 casos confirmados, y de los 47 mil 746 personas fallecidas que se reportan sean su responsabilidad, pero, la otra parte de la responsabilidad es de los gobernadores y del grueso de la población, aquellos no quieren asumir el costo político de endurecer las medidas y estos simplemente las vale tres kilos de no me importa.

Además, López-Gatell está cumpliendo con su papel a cabalidad, dentro de la 4T representa la contención al grave problema que tiene el presidente López Obrador en materia de salud, vamos, la figura de “Rock Star” de la epidemiología que hoy detenta es una fachada que le construyeron desde dentro.

Dicho en otras palabras, encontraron al tipo ideal –carismático, conocedor del tema- para el caso particular -desviarle los obuses al presidente-, y lo peor, lo hemos comprado; los niveles de aceptación que tenía para el mes de mayo rondaban el 56% de aprobación y el 81% de conocimiento, muchos políticos quisieran tener estos números.

Hasta el momento, la funcionalidad del epidemiólogo ha sido la esperada, los malos resultados le son atribuidos a él, algunos de los gobernadores que suscriben la carta, la que por cierto no dirigen a nadie, tuvieron en su estado al presidente López Obrador y la posibilidad de decirle de frente que la estrategia anti Covid-19 no funciona, pero en lugar de hacerlo, prefirieron cuidar su relación e imagen política y limaron asperezas con el que reparte el dinero.

Es inconcuso que México atraviesa por la peor crisis epidemiológica de su historia, que López-Gatell ha fallado, pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, por acción o por omisión, por ejemplo los gobernadores que tuvieron la visita del presidente, fallaron por omisión al no decirle lo que pusieron en esa carta que no va dirigida a nadie.