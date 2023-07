La Grilla de Pájaro

La guerra “sucia” en Morena.- A tan sólo dos semanas de haber arrancado la promoción de las llamadas “corcholatas”, rumbo al levantamiento de las supuestas encuestas que habrán de definir al candidato presidencial de Morena, la guerra “sucia” ya está dejando saldos negativos.

Y es que era algo de esperarse cuando se habla del partido que en este momento tiene las más altas posibilidades de triunfo, pues si bien Claudia y Marcelo son quienes van arriba de los seis aspirantes, creo que el saldo negativo ha sido para el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues los “golpes bajos” que ha recibido evidentemente vienen de adentro, donde se ha señalado a una de sus más cercanas aliadas, Andrea Chávez, quien a pesar de que ha salido a denostar los señalamientos en su contra, no ha podido justificar, por ejemplo, si miembros de su familia usaron aeronaves oficiales del Ejército Mexicano.

El tabasqueño ha perdido los “estribos” cuando le han mencionado el uso de relojes de alta gama, y la forma en cómo pudo adquirirlos, algo que si bien podría darse derivado de su trayectoria política, pues no representa la ideología “cuatroteísta” en el aspecto de la austeridad. Temas que sin duda lo podrían alejar de los punteros, y la “carrera” se cerraría a tan sólo dos “corcholatas”

*Se van bajando del “barco” en la oposición.- Primero fue Germán Martínez, luego Lily Téllez, le siguió Claudia Ruiz Massieu, posiblemente hará público Enrique de la Madrid su intención de no participar en el proceso en el que se encuentra inmersa la oposición, para sacar abanderado rumbo al 2024. De esta forma queda de manifiesto que los “reflectores” apuntan hacia la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz.

El tema aquí es si es realmente ella, de concretarse su aspiración, además por ser parte del Partido Acción Nacional quien se supone lleva “mano” en la selección, podrá despertar ese interés por parte de la sociedad civil. Porque se debe considerar que al no ir de la mano con Movimiento Ciudadano, el PRI, PAN y el PRD deberán pensar en alguien que realmente haga sinergia con las familias mexicanas, y que no se vea como un acuerdo al poner a quien tenga más respaldo al interior de esta alianza, porque definitivamente todo quedará en el intento, pues los antecedentes sociales de estos tres partidos a nivel nacional, es que no gozan de una buena aceptación social. Por lo que creo que Gálvez Ruiz no será la solución para sacar a Morena de Palacio Nacional, como se supone es su objetivo.

*¿Cuántos más Alito?.- Si a lo anterior le añadimos el pésimo momento por el que atraviesa el PRI, primero con la salida de una importante cantidad de militantes en el estado de Hidalgo, y quizá en las próximas horas también se ratificaría la salida de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong o Eruviel Ávila, ambos exgobernadores del tricolor, creo que la crisis de este instituto político podría tener repercusiones también en la alianza.

Alejandro Moreno, dirigente nacional priista no debe minimizar esta crisis, más allá de las derrotas que ha sufrido en los últimos años, creo que su mala gestión a nivel nacional, por el escaso diálogo que se ofrece con sus militantes y simpatizantes tendrá cada vez más deserciones. Pues si bien ya ha manifestado que su intención no es ser candidato a la Presidencia, no se entiende el por qué se mantiene en un encargo en el que está terminando de “enterrar” a un partido que lo más fuerte que tiene, es precisamente a esos hombres y mujeres que han demostrado lealtad, institucionalidad y vocación para levantarse de las “cenizas”, como ocurrió en el 2012, cuando recuperaron Palacio Nacional. ¿Cuántos militantes más deben salir para que entienda que debe dejar la Presidencia?

DATO

