La grilla del pájaro

Lo político de la resolución de la SCJN





Tras la invalidación de la primera parte de las reformas promovidas desde Palacio Nacional, y avaladas por el Congreso de la Unión, respecto al Plan “B”, lleva implícito también escenarios políticos que serán “explotables” por la oposición, siempre y cuando haya una estrategia al respecto.

Porque si bien tan sólo es un paso para que exista una real división de poderes en el país, esto también traerá consecuencias en las urnas para el partido en el poder.

Y es que no se trata de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador haya perdido una “batalla” más con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque si bien al Ejecutivo le interesa modificar las reglas electorales, me parece que los ministros tan sólo han hecho valer algo que muchos hemos desestimado, como lo es el esfuerzo que le ha costado a miles de mexicanos a través de nuestra historia, en la construcción de las instituciones que nos fortalecen como una nación democrática, y creo que la postura, por lo menos de nueve integrantes de la Corte, va en ese sentido.

Pero sin duda que la oposición podría llevar “agua a su molino” para generar una percepción social a su favor, el asunto es que de entrada la alianza opositora no tiene cualidades para provocar desestabilizar al Gobierno Federal, pues desde mi punto de vista los “amarres” están algo endebles, y si la oposición al Ejecutivo primero piensa en temas de carácter interno, difícilmente podrán crear escenarios que hagan sinergia con la sociedad tratando de crearle negativos al “inquilino” de Palacio Nacional, y me refiero sobre todo, a que partidos como el Revolucionario Institucional primero buscaron y lograron que su dirigencia se mantenga en el poder hasta después del proceso del 2024, cuando en resultados es quienes han perdido la gran mayoría de los estados que gobernaban.

Ahora bien, las “reglas” electorales que las y los legisladores morenistas aprobaron sí podrían traerles consecuencias negativas, primero para quienes busquen reelegirse, y posteriormente porque la resolución de la SCJN exhibe que el trabajo realizado en el Poder Legislativo es tan sólo un reflejo de la obediencia que le demuestran a López Obrador, porque cabe recordar que tanto el presidente como los propios miembros de las Cámaras federales, llegaron a su encargo bajo los esquemas electorales que han demostrado que son democráticos, pues de no serlo no estarían ahí, y buscar “acomodar” las cosas a su manera, representa, además querer tener el control de la “pelota”, es asimilar que la fuerza en las urnas podría estar disminuyendo por diversos factores, principalmente por la forma en como se gobierna en México.

Pensemos un poco en que si en la oposición hubiera un personaje con las características de López Obrador, en su papel de opositor al gobierno, previo a asumir la Presidencia, desde luego serían elementos que aprovecharía al máximo, y como muestra lo que hizo cuando se supo lo de la Casa Blanca o los estudiantes fallecidos de Ayotzinapa, ambos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que sin duda la redituaron en la campaña que ganó en el 2018.

Hoy la oposición no tiene un “AMLO” en sus filas, y los argumentos que realmente podrían tener para desacreditar la forma de gobernar, los convierten en “shows” sólo para redes sociales.

El asunto es crear la consciencia en la sociedad del peligro que representa para nuestro país los “berrinches” del presidente, y decir por qué deberá perder en las urnas, ese es el verdadero reto; el problema es que el tiempo se agota y no se percibe a nadie llegando a la sociedad, todo se queda en pequeños círculos en nuestro país, que no definen una elección, porque esa información no llega a todos los rincones, y así difícilmente tendrá la alianza opositora el resultado que esperan.