La grilla del pájaro

Lo que le conviene a la oposición en el 2024





Los escenarios para la oposición rumbo al 2024 son cada vez más complejos, partiendo de que hasta este momento no tienen un perfil que pudiera dar la batalla en las urnas contra cualquiera de “las corcholatas”, quienes más allá de la simpatía que puedan o no tener, contarán con el respaldo del presidente y sobre todo, lo que les reditúa electoralmente los programas sociales.

Bajo esa premisa, los partidos que integran la oposición a nivel nacional, el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, aunado a lo que pudiera generar Movimientos Ciudadano, tendrán que poner sobre la mesa qué es lo que les convendría más en la elección del próximo año, si en verdad buscar llegar a la Presidencia de la República, poniéndose de acuerdo los cuatro partidos con un perfil que todos impulsen, o si de plano esa ruta estaría “cancelada” y mejor buscar la mayoría en el Congreso de la Unión, un escenario me parece más real para estos institutos políticos.

La oportunidad que podrían tener los partidos opositores para buscar tener el control del Poder Legislativo, es que en el 2024 quizá no se dé el fenómeno del voto en “cascada”, por la sencilla razón que Andrés Manuel López Obrador no estará compitiendo, si lo vemos a él como un fenómeno político que arrastra masas en las urnas; y una clara muestra de que esto sí impacta es la disminución que tuvo Morena en la elección del 2021 al perder varios escaños en la Cámara Baja del Congreso, y que a la postre le ha generado no tener la mayoría calificada como la tuvo en el primer trienio de la administración del Ejecutivo Federal.

Desde luego que López Obrador y su partido buscarán tener ambas cosas, el control del Ejecutivo y el Legislativo, pero me parece que las condiciones no serán las mismas, en relación al 2018, de entrada porque cada elección es diferente, pero además porque habrá que esperar el factor “división” al interior de Morena en la designación de su aspirante a la Presidencia, donde quienes no sean los elegidos buscarán debilitar a quien sí logró la nominación, y eso podría reflejarse en la pérdida del número de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y de ser así, por mucho que los morenistas puedan repetir en Palacio Nacional, del lado legislativo el asunto se les complicará.

Me parece que México sí necesita un sistema político de contrapesos, pues ni siquiera en los tiempos hegemónicos del PRI fue sano políticamente, porque se requiere que exista la otra versión de la historia, que otras voces también expresen su sentir y lo hagan valer en donde se toman las decisiones, de ahí que me parece fundamental que la oposición se meta en serio a buscar controlar el Legislativo, con candidatos no sólo que puedan ganar en las urnas, sino que también demuestren el compromiso de hacer su trabajo por el bien de las familias que aquí vivimos, ya una vez en el cargo.

Pero si el PRI, PAN, PRD y MC vuelven a impulsar al Congreso a los mismos personajes de siempre, a quienes durante años pasan de una cámara a otra sin darle oportunidad a otros cuadros valiosos con ganas de hacer las cosas distintas, entonces seguramente obtendremos los mismos resultados, y Morena no sólo extenderá su hegemonía en Palacio Nacional otro sexenio, sino que será lo mismo en el Congreso de la Unión, y no porque sean buenos cuadros, sino porque su “as” electoral será colgarse de los programas sociales.

Por ahora el primer paso para las dos alianzas es el Estado de México y Coahuila este año, y a partir del día siguiente de esta elección iniciará la carrera por la Presidencia y por el Congreso, y en ese momento conoceremos cuál será la prioridad real de la oposición.