La grilla del pájaro

Decisiones de AMLO electoralmente buenas





Nadie podrá negar que los programas sociales que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han generado una buena sinergia electoral para su partido, y como muestra de ello las gubernaturas que han ganado desde que arribó a Palacio Nacional en el 2018; a lo que habría que sumarle el anuncio hecho el lunes del incremento al sueldo de los maestros.

Desde luego que es una muy buena noticia para los docentes de todo el país, pues de acuerdo a lo afirmado por el “inquilino” de Palacio Nacional, nadie podrá estar ganando menos de 16 mil pesos mensuales. Claro que esto tendrá de manera natural una respuesta en las urnas, pensando en que estamos a dos semanas y media del proceso en el Estado de México y Coahuila, donde seguramente con el anuncio del incremento de poco más del 8 por ciento, habrá quienes están considerando la opción morenista en dichos estados.

Y es que utilizando la frase del propio López Obrador, el Día del Maestro les cayó como “anillo al dedo”, principalmente en el Estado de México, la entidad donde han puesto el mayor interés para obtener la victoria, y arrebatarle al PRI el gobierno del estado, principalmente pensando en que la abanderada del mandatario, Delfina Gómez, es maestra de profesión, y aunque ejerció muy poco tiempo frente a grupo, el discurso de solidaridad con el gremio al que pertenece seguramente le redituará en las urnas el próximo 4 de junio.

Desde luego la candidata morenista tiene la obligación de “cacaraquear” la medida tomada desde Palacio Nacional, porque además, de acuerdo a lo que dijo AMLO, el incremento será retroactivo desde el 1 de enero, es decir, si se aplica ya en la segunda quincena de mayo, estarían recibiendo los cinco meses que han transcurrido de este 2023, y será justo unos días antes de la elección, por eso la medida creo que les cayó justo en el momento y de la forma adecuada.

Por otra parte me parece que esto podría ser una “navaja de doble filo” si el anuncio carece de sustento financiero en las arcas de la Federación, y de no aplicarse el incremento antes de la fecha de la elección, desde luego que también se habrá de reflejar de manera negativa en las urnas. Pero si para Morena la “joya de la corona” este año es el Estado de México, no veo por qué haya algún impedimento para conseguirlo, de alguna forma el secretario de Hacienda y el equipo financiero del presidente deberán acatar la orden.

A final de cuentas, fuera o dentro de un proceso electoral, quienes salen ganando son los maestros, a pesar de las constantes inconformidades de los docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han afirmado que el aumento es “insuficiente”. Pero en honor a la verdad en las condiciones económicas mundiales, cualquier aumento al salario de los trabajadores siempre serán buenas noticias.





Pajareando.





Interesante lo que en Durango se trabaja en favor del proyecto de Marcelo Ebrard, pues hace unos días, derivado de la operación que ha hecho Nacho Aguado, estuvieron cinco legisladores federales del Partido Verde, quienes le tomaron protesta al Comité Estatal de Plataforma Verde, que encabezará Oscar Medina. Esta organización adherida a dicho instituto político, será fundamental para las aspiraciones del canciller, y buscarán socializar que sería la mejor propuesta para la Presidencia en el 2024.

Nacho ha ido conformando una importante estructura territorial en el estado, y tendrá también en Plataforma Verde aliados que le generen buenos dividendos en las encuestas al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.