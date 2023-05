La grilla del pájaro

La “pifia” del Partido Verde





Para nadie es una novedad que el ejercicio de la política es de acuerdos, entre personas y desde luego entre partidos, pero existen ocasiones donde los canales de comunicación quizá no resulten tan asertivos.

Y es el caso del Partido Verde Ecologista de México, que a nivel nacional afirmaron que su abanderado al gobierno de Coahuila, “declinaba” en favor del de Morena, algo que salió a desmentir el propio aspirante, quedando en una “pifia” la estrategia que pretendían posicionar.

Todo surge de un anuncio que hicieran en conjunto los dirigentes del Verde, Karen Castrejón, y de Morena, Mario Delgado, donde se afirmaba que el candidato a la gubernatura, Lenin Pérez, declinaría en favor de la candidatura de Armando Guadiana, pues de acuerdo a la dirigente nacional ese instituto político seguirá respaldando a la Cuarta Transformación.

El asunto se volteó cuando el propio candidato señaló lo contrario, que se mantenía en la carrera por el gobierno del vecino estado, y demeritó las decisiones que se tomaron, y aseguró que ni siquiera se le consultó a la militancia tal decisión.

Creo que el primer error en esta “pifia” la comete la dirigente del Partido Verde, pues quizá los que verdaderamente mandan en ese partido la mandaron a declarar algo que aún no estaba “amarrado”, pues antes de dar ese paso importante como lo es una declinación en un proceso, mínimo se debe tomar en cuenta al abanderado que va a salir a “dar la cara” a la opinión pública anunciando tal decisión, o por lo menos mediáticamente el anuncio para la imagen eran los dirigentes nacionales y desde luego los dos candidatos, Lenin Pérez y Armando Guadiana; y no fue así, si no que hacen el anuncio solos y desde luego vinieron las reacciones.

No sólo no se “baja” de la contienda Lenin Pérez, tal cual lo anunció en un video que circuló en sus redes sociales, sino que también afirma que el abanderado morenista, Guadiana Tijerina, es un perfil que sólo “busca su interés personal, y está alejado de la ideología del Verde y Morena”, y de forma enfática manifiesta que se mantendrá en la contienda, a lo que hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Verde Ecologista ni mucho menos de Morena, donde han tratado de hacer crecer a su candidato, justo a unos días del proceso electoral del próximo 4 de junio.

Ahora bien, en el caso de Mario Delgado, que es un “viejo lobo de mar” en política, me parece que no saldría a dar un anuncio de tal magnitud sin tener la certeza de lo que se asegura, y aquí no hay más que dos alternativas, o en verdad lo “chamaquearon” los ecologistas o de plano también Lenin Pérez a final de cuentas se “echó” para atrás en los acuerdos que se habían establecido y pretende, con su negativa a declinar, ser el “bueno de la historia” al mantener su postura y eso le permita tener un crecimiento, algo que se antoja difícil toda vez que la ventaja del abanderado priista es amplia.

La lección para el Verde luego de esta “pifia” es muy clara, o para las siguientes elecciones definen desde el inicio su incorporación a una coalición con Morena, y evitar que se fragmente esto que han construido desde hace algunos años, o de plano eligen perfiles que si bien en algún momento tendrán que declinar, pues que no los exponga de esta forma, y sea alguien que solo se dedique a implementar la estrategia que ambos partidos trazarán, porque en este asunto quedó evidenciado, primero, que el Verde necesita de Morena para sobrevivir, y segundo, que se sienten perdidos, al grado de tener que acordar ese tipo de declinaciones.

Este miércoles concluye el plazo legal para las campañas, y seguramente desde Morena intentarán que se concrete esta adhesión, pues me parece que sería la última posibilidad que tendrían de avanzar en las preferencias electorales.