La grilla del pájaro

La puesta en escena de Morena

Luego de la determinación que tomara el pasado domingo el Consejo Nacional de Morena, entorno a sus aspirantes y las fechas en que se realizarán las encuestas y el anuncio oficial del abanderado para la Presidencia en el 2024, queda de manifiesto que todo es una puesta en escena para disfrazar el "dedazo" que en su momento anunciará Andrés Manuel López Obrador, a través de la dirigencia nacional.

Y es que a pesar de que todo parece que se llevará bajo el principio del "piso parejo", como lo han pedido las propias "corcholatas", en verdad es lamentable que la simulación sea la "materia prima" de su proceso interno, poniendo en riesgo no sólo la unidad del proyecto de la 4T, sino denigrando el sentido real de la competencia por demostrar quién tiene las preferencias ciudadanas, y así garantizar la continuidad de esta ideología, "amarrando" el triunfo no sólo para Palacio Nacional, sino como factor de "cascada" respecto al Congreso de la Unión, pues no puede olvidar el Ejecutivo Federal que deberá ser un perfil de "arrastre", quizá muy lejos de lo que él mismo representó en el 2018 como un fenómeno político, pocas veces visto en México, pero sí quien le genere la mayoría en el Senado y en la Cámara Baja.

Una puesta en escena es cuando las "reglas" del juego son poco claras, sobre todo pensando en los gastos de promoción que tendrán las "corcholatas" a partir del próximo 19 de junio, ¿quién o quiénes determinarán un tope?, ¿de dónde sacarán el recurso?, ¿quién lo auditará?, entre muchos otros cuestionamientos en relación a lo financiero, humano y logístico que representa recorrer el país. Las áreas internas partidistas seguramente intentarán cubrir esas interrogantes, pero de no intervenir instituciones que en verdad puedan sancionar alguna irregularidad, como el Instituto Nacional Electoral (INE), esto no sólo será una farsa, sino un descaro en cuanto al derroche, máxime si pensamos en que la situación económica de México no está para eso.

Es verdaderamente inverosímil que la dirigencia nacional de Morena, por instrucciones de López Obrador, haya establecido un veto a las "corcholatas" respecto a los medios de comunicación a los que no podrán ir, el caso de Latinus y el Reforma, simple y sencillamente porque han sido dos de los muchos medios que han cuestionado el actuar del Presidente, a quienes desde la "mañanera" un día los descalifica y al otro también. Si censuras medios por su posición, entonces de una u otra manera reconoces que no existe la tolerancia a la crítica en tu gobierno, pero además ¿por qué AMLO tendría que pensar que cualquiera de sus aspirantes a sucederlo no podría construir una mejor relación con los medios?

Otro tema que raya en la simulación de este proceso, es el hecho de que no se acordara realizar debates, como lo propuso Marcelo Ebrard, e incluso el propio legislador, Gerardo Fernández Noroña, está en contra de que no se realicen estos ejercicios, y pone un ejemplo muy sencillo, evitar en esta etapa la confrontación de ideas, cuando en un proceso constitucional se tiene que hacer por convocatoria del INE, entonces no se justifica, y asegura el petista que la izquierda siempre ha estado acostumbrada al debate, bajo el principio de respeto desde luego, pero sí creo que es un error el hecho de que no haya un encuentro de esta naturaleza. ¿A quién tratan de cuidar?

En el acuerdo firmado por los aspirantes, también se establece que ningún miembro de las dirigencias, gobernadores, alcaldes, coordinadores parlamentarios y regidores en el país, podrán mostrar su respaldo hacia alguna de las “corcholatas”, y es donde vuelven a surgir los cuestionamientos de ¿qué ente interno sancionará alguna irregularidad que se fundamente?. Por ello me parece que todo está armado para disfrazar el inminente “dedazo” de Palacio Nacional.