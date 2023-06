La grilla del pájaro

Las campañas sin “corcholatas”

Este día es el arranque que estipuló Morena en su Consejo Nacional para que las “corcholatas” puedan iniciar sus recorridos por el país, en busca de salir arriba en las encuestas, los cuatro aspirantes de este instituto político, así como los “colados” del Partido Verde y Partido del Trabajo, deberán desplegar una importante estrategia.

Pues si bien son casi 70 días de pre-precampaña, será imposible cubrir todo el territorio nacional, de ahí que se vuelve fundamental lo que los equipos puedan hacer en las entidades.

Si bien Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández, podrán estar algunas veces en Durango, creo que la prioridad para ellos será estar en entidades electoralmente más extensas, y con ello buscar garantizar mejor su posicionamiento para dichas encuestas, por ello lo que hagan sus enlaces aquí será vital para generar buena percepción en favor de su “corcholata”, es decir, tendrán que hacer una campaña sin el candidato, y aprovechar el plazo que se ha fijado, y no sólo estar pensando en hacer eventos cuando nos visiten los mencionados aspirantes.

De entrada en el equipo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con licencia, Claudia Sheinbaum, percibo a dos grupos que han buscado tomar las riendas de su aspiración aquí en Durango. Y es que hace unos días ambos grupos convocaron a diversos encuentros para expresar su respaldo, algo que si fuera en un solo sentido creo que tendrían mayor penetración ante la sociedad, pues lo que deberán garantizar en Morena es precisamente la unidad, y se supone que luego de este proceso ésta se dará y saldrán fortalecidos a la constitucional, pero lo que aquí ocurre es lo contrario, y parte de ello se desprende de la molestia de ciertos perfiles con la actitud de la excandidata al gobierno, Marina Vitela.

De este tipo de divisiones también se desprende quienes han ido forjando la presencia del ahora exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, me refiero a Cynthia Montserrat Hernández y Sandra Amaya, quienes han estado consolidando los grupos de apoyo al tabasqueño en los diferentes municipios, y quienes cabe señalar han trabajado fuera de grillas internas y más enfocadas a su objetivo.

Y aquí cabría señalar que seguramente en los próximos días veremos la postura que ambas asumen toda vez que en los acuerdos firmados por los aspirantes, se establece que algunos representantes populares, así como las dirigencias, no podrán expresar su respaldo hacia ninguna de las “corcholatas”, pues se trata de que haya “piso parejo”, de ahí que el trabajo que ambas han desempeñado, ya lleve su propio cause.

En el caso del equipo de Marcelo Ebrard en Durango, con Ignacio Aguado encabezando, creo que su prioridad deberá ser la sociedad civil, pues en el caso de los propios partidos, creo que la gran mayoría de los simpatizantes de la Cuarta Transformación están esperando la decisión final de Palacio Nacional para iniciar campaña, y muchos de ellos no se meterán en esta etapa justo para no dividir. Pero Nacho y Marcelo pueden encontrar buena respuesta en este sector, la sociedad civil organizada, tal cual lo ha implementado el exdelegado en Durango, pues hay quienes piensan que de los perfiles morenistas a llegar a Palacio Nacional, Ebrard Casaubón es el mejor “gallo”, pero primero deberán pasar esa “aduana” llamada encuesta.

De Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, sabemos que su “tirada” es otra, y no aspiran a salir arriba en las encuestas, pues su papel será el de validar el proceso y adherirse al que marque el “dedo” de Palacio Nacional, y ello les permitirá continuar en el Congreso de la Unión. No digo que sean malos, o que no puedan ser buenos gobernantes, no, pero es claro que los ojos del presidente no están dirigidos hacia ellos.