La grilla del pájaro

El fenómeno “x”





En el ejercicio de la política, han existido a lo largo de la historia “fenómenos” respecto a políticos que generan empatía con la sociedad, y con ello buscar darle la vuelta al estado de cosas en las que se encuentra nuestra nación.

Y un ejemplo reciente es lo que está ocurriendo con Xóchitl Gálvez, quien de manera orgánica ha ido sumando adeptos a una posible aspiración presidencial dentro de un gran frente opositor, mismo que tenga cierta posibilidad de triunfo.

Desde luego guardando las proporciones, pero algo así le ocurrió a Vicente Fox algunos años antes del proceso presidencial del 2000, en quien la sociedad mexicana vio al personaje que podría derribar más de 80 años de hegemonía priista, y poco a poco, y desde luego fiel a su estilo bronco, sincero y “dicharachero”, logró lo que quizá muchos pensamos que no ocurriría, al darse la alternancia. Hoy también existe una gran parte de mexicanos que espera que el partido en el poder ya no tenga más oportunidad de inculcar su forma de ejercer el gobierno, y se ha dejado sentir ese respaldo a lo que podría darse con la hidalguense.

Y pareciera extraño de creer, pero creo que el presidente López Obrador ha empezado a padecer lo que él en su momento aprovechó políticamente, cuando los gobiernos en turno lo ignoraban y trataban de “hundir” para que no siguiera creciendo a nivel nacional, y desde ese papel de “víctima” fue generando esa empatía social necesaria para que más de 30 millones de electores lo llevaran al poder en el 2018. Y hoy, con ese mismo “desprecio” del que fue víctima, trata a Xóchitl Gálvez, no sólo por el hecho de haberle negado su derecho de réplica, otorgado por un juez, sino porque fue quien la “destapó”, y a diario, desde su conferencia mañanera, se ha dedicado a denostar, y ha generado algo así como el “efecto boomerang” para su partido y sus “corcholatas”.

Me parece que lo más grave de esto, es que López Obrador no ha encontrado todavía el “as” que pueda desacreditar la aspiración de Gálvez, ni mucho menos lo que se empieza a generar en la sociedad, pues los argumentos que el jefe del Ejecutivo lanza en su contra no han sido suficientes, primero por asegurar que Claudio X. González fue quien la puso, algo que aclaró a la perfección, luego la ha criticado porque en una parte de su vida la hidalguense vendió tamales, a lo que ha respondido que a mucha honra. Y falta el tema también de la hermana de la legisladora, quien está detenida por el probable delito de secuestro, a lo que Xóchitl Gálvez ha respondido también sin problema.

La hidalguense me parece que no sólo debe estar llamando la atención de los partidos que integran el Frente por México, el PRI, PAN y el PRD, creo que esto ya estaría rebasando a los propios institutos políticos y sus dirigencias, sino también podría despertar el interés de un gran sector de Movimiento Ciudadano que piensa que toda la oposición debe ir en alianza, más allá de las diferencias de años previos, existe un interés que está por encima de esto, y que ojalá el dirigente moral, Dante Delgado, pueda percibir si en realidad quieren una alternancia.

Este fenómeno político que representa Xóchitl Gálvez ya lo veo más como una bandera que miles de familias han comenzado a tomar, y que no tiene absolutamente nada que ver con los partidos, quienes de alguna manera deben pensar en que se verían favorecidos con un mayor número de curules en el Congreso de la Unión, sino que la propia sociedad considera que las políticas públicas que se han ejercido en esta administración no son las correctas, más allá de los programas sociales que han sido positivos y que hasta la propia hidalguense ha reconocido. Esto tiene un tinte natural y orgánico, electoralmente hablando, y veremos qué alcance puede tener considerando que hoy Morena, tiene la mayor fuerza en el territorio. ¿Le alcanzará?