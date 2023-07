La grilla del pájaro

Dura crítica de Colosio al Frente por México





El escenario en la oposición se asemeja mucho a un caleidoscopio, pues conforme pasan los días se van viendo diferentes contrastes, sobre todo con declaraciones de personajes dentro de Movimiento Ciudadano que abren y cierran constantemente la posibilidad de que este partido vaya junto con el Frente Amplio por México, como el caso de los gobernadores de los estados de Nuevo León y Jalisco, pero también con lo que ha dicho Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.

Y es que si bien tanto el PRI, PAN y el PRD han disminuido las descalificaciones hacia MC, con el propósito de que se sumen a una alianza opositora, que les permita sacar a Morena de Palacio Nacional, lo que Colosio Riojas señaló ha sido contundente, pues afirmó que ese Frente Amplio por México “le sobra un PRI y le falta un MC”, y afirmó que la dirigencia del tricolor es quien le está haciendo mucho daño a dicha coalición, como dejando ver que si el Revolucionario Institucional no formara parte de este frente, las cosas serían distintas.

Probablemente el joven alcalde de Monterrey tenga razón cuando descalifica a la dirigencia del instituto político del cual su padre fue abanderado presidencial en 1994, pero me parece que existen dos factores que no está considerando, quizá por el encono que siente hacia quienes controlan el tricolor a nivel nacional manifiesta cierto rechazo a la construcción de una gran alianza.

El primero es que el PRI no es la dirigencia, sino que este partido tiene su fortaleza en sus estructuras y en el respaldo que durante años miles de familias le han otorgado en las urnas, y que en elecciones donde han quedado prácticamente “enterrados” como el 2000, han sabido levantarse y pudieron volver a ganar, más allá de quién o quiénes tengan el control del partido.

El segundo rubro que me parece que no le permite a Luis Donaldo preponderar la realidad en México, es que si verdaderamente Movimiento Ciudadano quiere terminar con el proyecto de nación que hoy controla prácticamente la totalidad del territorio nacional, como es el caso de la 4T, pues no debe estar en la agenda política adjetivos hacia las dirigencias, cuando lo que verdaderamente vale la pena es respaldar a quien realmente tenga posibilidad de triunfo, si es Xóchitl Gálvez o hasta él mismo, pero considerando que está en juego el futuro de nuestra nación, hay que eliminar esas descalificaciones, que aunque válidas, hoy no son la prioridad si verdaderamente se está en la oposición.

Ahora bien, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha dejado también abierta la posibilidad de que irían solos a la contienda del 2024, y junto a Dante Delgado han señalado que de acuerdo a sus mediciones podrían ganar la Presidencia de la República. En verdad creo que esto no sería así, no veo en este momento oportunidad alguna para que este instituto político pueda obtener el triunfo cuando se compite con dos “monstruos electorales” como son la alianza que encabezará Morena y la del Frente Amplio por México, y si le añadimos que si la aspirante de esta última es Xóchitl, menos se le podrá competir a lo que la sociedad “apartidista” está decidiendo desde ahora.

Sí creo que Alejandro Moreno debe dejar la dirigencia tricolor para que exista una posibilidad de que el Frente Amplio pueda aglutinar a más personas, partidos, organizaciones sociales, etc., esto incluso podría provocar que llegue a la mesa de diálogo Movimiento Ciudadano.

Insisto: Aquí se verá si realmente la oposición busca la alternancia o tan sólo el interés de unos cuantos, como tradicionalmente termina pasando en cada elección, pues si bien los partidos no representan a la totalidad de los ciudadanos, por ahora son el vehículo para que dicha alternancia suceda.