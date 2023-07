La grilla del pájaro

La lógica del “globo” que no han entendido en Palacio





De un mes a la fecha el escenario para los partidos ha cambiado de manera significativa, y todo parte de esa ocasión en la que Xóchitl Gálvez acudió a Palacio Nacional para hacer uso de su derecho de réplica en la “mañanera” del presidente, y ni siquiera le abrieron la puerta, y desde entonces López Obrador se ha dedicado a desacreditarla y a generar la percepción de que su aspiración es como un “globo”, que sólo la están inflando en la oposición.

Me parece que el inquilino de Palacio Nacional está cometiendo dos graves errores al tratar de minimizar el avance que ha tenido la panista hidalguense, que ello no representa que tenga asegurado un posible triunfo en el 2024, por el potencial que representa Morena, eso está claro hasta este día.

Primero, si partimos de la lógica de lo que ocurre con un globo, que de forma natural tiende a desinflarse solo, si eso lo trasladamos al ejercicio de la política y de las estrategias de Palacio Nacional, entonces ¿por qué se le dedica tanto tiempo en mencionarla para desprestigiarla y señalarle los supuestos contratos que ha recibido Xóchitl con su empresa?, si en verdad se le está inflando, ¿qué no deberá desinflarse sola?

Ante estos cuestionamientos creo que López Obrador está dejando en claro que reconoce que la hidalguense en verdad ha tenido un crecimiento importante, y hasta es probable que les pida a sus “corcholatas” generar una nueva dinámica en esta etapa de posicionamiento rumbo a las encuestas en Morena, para que puedan contrarrestar este fenómeno de la “señora X”. Porque incluso pareciera que esta ha sido la señal que se mandado a los líderes de opinión identificados con esta administración federal, de seguir manejando la versión de que sólo es un “globo” que Claudio X. González y los partidos de oposición han inflado.

El segundo error que me parece comete el inquilino de Palacio Nacional, tiene que ver con lo que algunas voces dentro de Morena han manifestado, en relación a que no se puede utilizar el aparato del poder público para “descarrilar” a sus adversarios, pues eso precisamente fue por lo que él luchó por muchos años, antes de llegar a la Presidencia de la República, y justo en estos días han comenzado a circular videos en redes sociales de esa postura que tenía, cuando era al que atacaban, y hoy la circunstancia lo ha llevado a hacer eso de lo que tanto se cansó en criticar.

En política no existe enemigo pequeño, y si el nivel de los señalamientos hacia Xóchitl Gálvez queda tan sólo en que es un “globo”, o que no es creíble que de vender gelatinas y tamales hoy sea una empresaria exitosa, se le seguirá revirtiendo todo, porque a querer y no el propio López Obrador es quien le ha dado mayor exposición cada que la menciona; porque para todo señalamiento la hidalguense tiene una respuesta, y eso precisamente es uno de los aspectos que le han permitido a la senadora estar ya por arriba de los otros aspirantes del Frente Amplio por México.

Y otro tema que me parece digno destacar, es lo relacionado a que la propia “señora X” ha sido muy clara en hablar bien de los programas sociales, la bandera que durante cinco años han tomado los morenistas para hacer creer que si llega alguien distinto a su partido, se van a eliminar; y en el caso de Xóchitl asegura no sólo que los va a mantener, sino que los habrá de fortalecer, y parte de una realidad que vive México, cuando argumenta que de nada sirve que los adultos mayores reciban su pensión si lo primero que hacen con ese dinero es comprar medicamento, el cual tendrían que recibir por parte del sector salud, y no ocurre. Por ello dice que además de la pensión, también deberán tener acceso a este derecho.