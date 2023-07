La grilla del pájaro

El “cascabel” de AMLO





La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy clara respecto a lo que sucede en el camino a la elección del 2024, pues si bien las instancias electorales le han prohibido hacer referencia a lo que sucede en esta etapa del proceso, desde su conferencia mañanera, el inquilino de Palacio Nacional sólo obedeció a medias, porque luego ha implementado este modelo tipo “cascabel” para distraer la atención.

La etapa central de esta ruta que sigue López Obrador, parte de ser él el centro de atención de la agenda política, pues ello les quitará presión o tropiezos a sus “corcholatas” en esta etapa, y quizá al presidente le conviene que el estado de cosas se mantengan como hasta hoy, con Claudia Sheinbaum liderando las encuestas, por ello desde la mañanera descalifica a la oposición, y hasta ha sido capaz de mostrar encuestas que ponen por arriba a Morena de las otras fuerzas políticas, algo que le ha provocado ser denunciado por otros partidos, ante una clara intromisión de lo que sucede en la carrera presidencial.

Pues quizá muy pocos esperaban que el ejecutivo en verdad estuviera fuera de la sucesión, cuando con estas acciones queda de manifiesto que está preocupado y ocupado en lo que ocurra el próximo año.

Esto de querer ser el “foco” de atención me parece que tiene su origen, pues si las cosas en verdad fueran como él hubiera esperado, creo que no tendría ninguna necesidad de arriesgarse a ser sancionado por el Tribunal Electoral. Sin embargo considero que al comprobar el real crecimiento de personajes como Xóchitl Gálvez y la nula penetración de su “consentida”, López Obrador se ve en la necesidad de “salir al quite” con esta estrategia de distracción, para que no se hable más de sus candidatos y en cambio sea él quien figure, y esto le trae buenos dividendos en dos aspectos.

El primero está relacionado a que en verdad la agenda política y mediática la absorbe López Obrador, pues partidos políticos y aspirantes se suben a su “barco” para responderle o para provocar que estén más entretenidos en lo que hace o deja de hacer. Y segundo, en caso de ser sancionado por la autoridad electoral, victimizarse y hablar de que limitan su libertad de expresión. Nadie puede negar que desde hace muchos años el presidente genera esa agenda, siempre planeada y visualizando escenarios que quizá muchos no alcanzamos a dimensionar, y sin embargo ha demostrado esa capacidad.

Evidentemente la ganadora de toda esta estrategia pareciera ser Claudia Sheinbaum, quien desde mi punto de vista no ha crecido lo suficiente como para consolidar esa candidatura para el 2024, y no lo ha hecho porque no conecta con la gente, sus discursos carecen de esa emoción que les permita a los que acuden a sus reuniones sentirse parte de un nuevo proyecto al interior de la Cuarta Transformación. Creo que la mayoría de los seguidores piensan lo mismo, pero como todo indica que será la “palomeada” desde Palacio Nacional, quizá por eso se mantienen, pero en verdad no creo que sea un perfil político que conquiste masas, sobre todo en lo que se refiere a una aspiración presidencial.

La “vara” electoral la dejó López Obrador muy alta en el 2018, y esos 30 millones de sufragios que obtuvo, siendo ese “animal político” que le caracteriza, difícilmente podrá ser superado por otro candidato, dentro y fuera de su propio partido. De ahí la importancia que le da AMLO a querer ser ese centro de atención, y sonarle al “cascabel” para que todos vayan a ese ritmo, y evitar que los daños sean los menos posibles a su partido y a sus “corcholatas”, porque si bien los morenos tienen aún amplia ventaja respecto al Frente Amplio por México, hay que recordar que la elección es a casi un año, y en ese tiempo pueden suceder muchas cosas, y creo que el inquilino de Palacio Nacional, no está dispuesto a ceder nada, y así lo ha demostrado.