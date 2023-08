La grilla del pájaro

Fundamental, criterio de los maestros





En medio de una polémica a nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP), está llevando a cabo la distribución de los Libros de Texto Gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, pero más allá de entrar en el debate de que si su contenido está más inclinado a la ideología comunista, me parece que lo más importante, y es de lo poco que se ha hablado, es el criterio que tendrán los propios maestros que estén frente a grupo.

Si bien dichos libros son siempre la base de los contenidos de la educación básica en México, tiene mucho que ver el enfoque que cada maestro le imprima al momento de impartir su cátedra, porque ya en el ejercicio de la enseñanza las características son distintas a todo lo que se ha manejado, pues a pesar de que existen errores ortográficos, o de planteamientos en algunas infografías, como el sistema solar, creo que los propios maestros serán quienes en su momento les muestren a los educandos lo que es correcto, cada quien a su estilo y bajo la experiencia que muchos de ellos tienen cuando desarrollan sus programas de trabajo anuales.

Aquí lo grave sí sería pensar que algunos maestros, con ciertas tendencias políticas específicas, promuevan a través de la cátedra elementos que se han mostrado al interior de dichos libros. Tan sólo por poner un ejemplo, la disculpa que en su momento dio Claudia Sheinbaum respecto a la caída del Colegio Rébsamen, luego del sismo del 19 de septiembre del 2017; en lo personal creo que está más relacionado con un asunto político del cual se quiere “limpiar” la imagen de la hoy aspirante presidencial, en algo que sin duda le resta, y que además sale en el momento justo cuando está en la búsqueda de llegar a Palacio Nacional. Si ese es el caso, ¿por qué no se hizo lo mismo ante los hechos de la línea 12 del Metro en la Ciudad de México por falta de mantenimiento?

Desde luego será también fundamental el criterio que los maestros le impriman a la enseñanza de las matemáticas, pues como ha quedado de manifiesto en la disminución considerable de esta asignatura en los libros de texto, creo que quienes estén frente a grupo ya tendrán cierta metodología comprobada respecto al aprendizaje de la lógica matemática, y más allá de cómo venga en los textos que recibirán los alumnos para el próximo ciclo, creo que los docentes deberán mantener lo que ellos han visto que es lo correcto, porque me parece que por mucho que se haya disminuido la cantidad, la calidad deberá ser la misma que se ha tenido hasta hoy. Y eso depende en gran medida de ese criterio.

Más allá de que como padres de familia debemos confiar en ese buen criterio de los maestros para que la base del aprendizaje tenga un buen rumbo, lo que creo sí es algo grave son dos aspectos, primero el hecho de que se haya violentado la reglamentación en la elaboración de dichos Libros de Texto Gratuitos, pues se habla de que no se consultó a especialistas, maestros, alumnos y padres, y que se hizo por “debajo de la mesa”; algo que parece real pues esta información se ha reservado por los próximos cinco años. Y segundo, que personajes no mexicanos, y más identificados con ideologías como la de Venezuela, estén inmersos en la creación de lo que se les va a enseñar a los menores, como el caso de Marx Arriaga, identificado al “chavismo” y a esa forma de gobernar.

Por último, me parece que los maestros deberán generar un equilibrio en cuanto a la información que les estarán brindando a los menores, en todas las asignaturas. Es decir, no implementar alguna carga ideológica propia o impresa en los libros, simple y sencillamente que los niños conozcan las “dos caras de la moneda”, y que cada alumno, en su propio desarrollo mental, vaya considerando en qué sí, y en qué no puede identificarse. Cada quien formando su propio criterio, sin influir en nada.